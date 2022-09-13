В Казани эвакуировали Вахитовский районный суд
Вахитовский районный суд Казани в очередной раз эвакуировали. Всех сотрудников и посетителей суда вывели на улицу. Люди находятся у входа в здание, сообщает с места событий корреспондент «Реального времени».
В это время в здании суда проходило заседание по делу бывшего председателя правления АКБ «Спурт» Евгении Даутовой.
Напомним, в июле этого года Вахитовский райсуд огласил обвинение Даутовой. Получив слово, подсудимая заявила, что согласна с ним лишь частично: «Фактура правильная, а толкование действий, на мой взгляд, неправильное». Детали — в материале «Реального времени».
Последний раз об эвакуации Вахитовского суда сообщалось 20 июня. Тогда на его электронную почту пришло сообщение от девушки, которая представилась главой международной террористической организации. Она заявила, что «через 4 часа здание суда взлетит на воздух».
В момент эвакуации оглашался приговор по делу бывшего врио председателя правления «Татагропромбанка» Алексея Федорова. Судья Айрат Галлямов не успел дочитать приговор.
Также сообщения о минировании Вахитовский, Кировский, Приволжский, Московский, Авиастроительный и Ново-Савиновский суды Казани получали в конце мая. В Вахитовском суде проходила эвакуация.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Справка
Новость дополняется
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым