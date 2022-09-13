В Казани эвакуировали Вахитовский районный суд

Фото: Елизавета Пуншева

Вахитовский районный суд Казани в очередной раз эвакуировали. Всех сотрудников и посетителей суда вывели на улицу. Люди находятся у входа в здание, сообщает с места событий корреспондент «Реального времени».

В это время в здании суда проходило заседание по делу бывшего председателя правления АКБ «Спурт» Евгении Даутовой.

Напомним, в июле этого года Вахитовский райсуд огласил обвинение Даутовой. Получив слово, подсудимая заявила, что согласна с ним лишь частично: «Фактура правильная, а толкование действий, на мой взгляд, неправильное». Детали — в материале «Реального времени».

Фото: Елизавета Пуншева

Последний раз об эвакуации Вахитовского суда сообщалось 20 июня. Тогда на его электронную почту пришло сообщение от девушки, которая представилась главой международной террористической организации. Она заявила, что «через 4 часа здание суда взлетит на воздух».



В момент эвакуации оглашался приговор по делу бывшего врио председателя правления «Татагропромбанка» Алексея Федорова. Судья Айрат Галлямов не успел дочитать приговор.



Также сообщения о минировании Вахитовский, Кировский, Приволжский, Московский, Авиастроительный и Ново-Савиновский суды Казани получали в конце мая. В Вахитовском суде проходила эвакуация.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин