Суд в Москве оштрафовал Google еще на 50 тыс. рублей

Компания признана виновной в нарушении российского законодательства о персональных данных по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы 16 марта 2026 года признал компанию Google LLC виновной в административном правонарушении в сфере обработки персональных данных. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд установил нарушение требований российского законодательства о персональных данных, предусмотренное частью 5 статьи 13.11 КоАП РФ.

Компании назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

