Самая грустная книга Колин Гувер

Книга этой недели — любовный роман-драма Колин Гувер «Напоминание о нем»

Когда роман «Напоминание о нем» вышел в 2022 году, его автор, Колин Гувер, говорила, что хотела написать романтическую комедию. Но в итоге получилась «самая грустная книга из всех», что она когда-либо писала. История женщины, вышедшей из тюрьмы и пытающейся вернуть дочь, теперь получила и экранную версию, которая вышла в мировой прокат 13 марта. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, как дочь фермеров из Техаса стала самым продаваемым автором США, почему эта история о вине и прощении стала бестселлером и почему экранизации книг Колин Гувер неожиданно стали одним из главных источников романтических драм для Голливуда.

«Найди мужчину, который хорошо относится к своей матери»

Маргарет Колин Гувер (урожденная Феннелл) родилась 11 декабря 1979 года в городе Салфер-Спрингс, штат Техас. Она выросла в небольшом городке Салтайо. Детство будущей писательницы проходило в сельской местности: семья владела небольшой молочной фермой примерно с пятьюдесятью коровами, где Колин вместе с сестрой работала по утрам и в выходные дни.

Самое раннее воспоминание Гувер связано с семейным насилием: в двухлетнем возрасте она увидела, как отец бросил телевизор в ее мать. Родители вскоре развелись. Позднее мать снова вышла замуж. Отчим работал автомехаником, тогда как мать подрабатывала официанткой и барменом. Семья жила небогато: дом без отопления и кондиционера стоял на участке фермы, но сама Гувер вспоминала, что в детстве не ощущала этой бедности.

Со своим будущим мужем Хитом Гувером она познакомилась еще подростком. Им было по 16 лет, когда они начали встречаться, хотя формально впервые встретились еще в детском саду, но этого они не помнят. В одном из воспоминаний писательница рассказывала, что на вечеринке услышала, как Хит говорит друзьям, что по средам всегда проводит вечер с матерью. «Моя мама всегда говорила: “Найди мужчину, который хорошо относится к своей матери, — так он будет относиться и к тебе”», — вспоминала Колин, объясняя, почему решила познакомиться с Хитом ближе.

В 2000 году, когда ей было двадцать лет, они поженились, вскоре родился первый ребенок. Всего у пары трое сыновей. Молодая семья жила в трейлере стоимостью около 14 тыс. долларов на участке земли, принадлежавшем отчиму писательницы.

Писать Гувер хотела с детства, но долго не считала это реальной профессией. Она получила степень бакалавра по социальной работе в Texas A&M University–Commerce и несколько лет работала в социальной сфере: в центре защиты детей, в хосписе и в государственной программе питания для женщин и детей. По ее словам, «она всегда хотела писать, но никогда не думала, что сможет сделать это своей карьерой».

«Обратная версия книжного клуба Опры»

В 2011 году Колин Гувер начала работать над первым романом «Ключи от твоего сердца», вдохновившись строкой из песни группы The Avett Brothers: «Реши, кем быть, и стань этим». Книгу она писала урывками, пока ее сын репетировал в местном театре, а дома продолжала работу по ночам, иногда уделяя сну только четыре часа. Этот роман был задуман как рождественский подарок для матери. Гувер самостоятельно опубликовала его на платформе Kindle Direct Publishing в январе 2012 года.

Сначала книгу покупали лишь несколько человек. «Она позвонила мне и сказала: “Мама, книгу купили шесть незнакомых людей”», — вспоминала ее мать. Но вскоре продажи резко выросли после положительного обзора книжного блогера, и через несколько месяцев роман попал в список бестселлеров The New York Times. Уже к лету того же года, когда в список попали две ее книги — «Ключи от твоего сердца» и продолжение «Возвращение к любви», — Гувер уволилась из социальной службы и стала писать полный рабочий день.

В последующие годы она написала более двадцати книг, часто совмещая публикацию на самиздат-платформах и сотрудничество с крупными издательствами. Ее роман «Без надежды» (2012) стал первым самиздат-произведением, занявшим первое место в списке бестселлеров The New York Times. Позднее Колин Гувер публиковала от двух до трех книг в год, экспериментируя с жанрами — от подросткового романа до триллера. Наиболее известной стала книга «Все закончится на нас» (2016), посвященная теме домашнего насилия. Гувер называла ее «самой трудной книгой, которую когда-либо писала», объясняя, что в основу истории лег опыт ее матери.

Тематика книг Гувер часто выходит за пределы классического любовного романа. Хотя в центре многих сюжетов находится история отношений, за ней стоят более тяжелые темы: домашнее насилие, зависимость, бедность или психологические травмы. Писательница признается, что сознательно усиливает эмоциональное напряжение в тексте: во время работы она «иногда заходит слишком далеко с эмоциями… если не чувствую их сама, делаю сцену еще грустнее или страшнее». Она также объясняла, что пишет так, чтобы текст легко превращался в кино: «Когда я пишу, я всегда представляю свои книги как фильм».

Феномен популярности Колин Гувер связан сразу с несколькими факторами. Ее карьера началась без издателей и маркетинговых кампаний, а аудиторию сформировали сами читатели через отзывы и социальные сети. В 2022 году она стала самым продаваемым автором художественной литературы в США, а ее книги заняли шесть из десяти позиций в списке бестселлеров The New York Times. Редактор издательства Atria описывала этот эффект как «обратную версию книжного клуба Опры»: не один влиятельный человек советует книгу миллионам, а сотни читателей дают рекомендации друг другу. Сама Гувер объясняет происходящее проще: «Это не я… Читатели решают, что сейчас продается». В 2023 году журнал Time включил ее в список ста самых влиятельных людей мира.

Попытка создать легкость в «полном хаосе»

Роман Колин Гувер «Напоминание о нем» вышел на английском языке в 2022 году и рассказывает историю молодой женщины по имени Кенна Роуэн. Героиня возвращается в родной город после пяти лет тюрьмы: она отбывала наказание за трагическую аварию, в которой погиб ее парень Скотти. После освобождения Кенна пытается восстановить связь со своей дочерью Диэм, родившейся, когда Кенна находилась в заключении. Но девочку воспитывают родители погибшего Скотти и не хотят видеть ее мать.

Кенна возвращается в место, где ее считают виновницей трагедии и где практически все решили держать ее на расстоянии, несмотря на попытки доказать, что она изменилась. Сама героиня понимает риск своего возвращения и говорит, что это «либо починит меня, либо уничтожит окончательно».

Сюжет строится вокруг отношений Кенны и Леджера Уорда — владельца бара и лучшего друга погибшего Скотти. Именно он становится единственным человеком, который не закрывает перед ней дверь и остается ее последней связью с дочерью. Их отношения развиваются на фоне конфликта: Леджер долгие годы ненавидел Кенну, считая виновной в смерти друга, но постепенно начинает видеть ее попытки изменить жизнь и восстановить отношения с ребенком. В книге их чувства сопровождаются постоянным внутренним выбором: если окружающие узнают об их связи, это может лишить обоих шанса быть частью жизни девочки.

История очень сентиментальная, но в ней много странных пробелов. К примеру, Леджер не узнал Кенну, когда она вернулась из тюрьмы. Он якобы никогда не видел девушку лучшего друга лично — только на фото. По его словам, за пять лет в заключении она сильно изменилась. Не раскрыта и мотивация Леджера в отношении Диэм. Он живет в доме напротив родителей Скотти, много времени проводит с девочкой и становится ей не то отцом, не то добрым дядюшкой. Зачем это нужно молодому мужчине младше тридцати — объяснения в тексте нет.

Особенность романа — форма повествования, в которую включены письма Кенны к погибшему Скотти. Через них раскрываются ее переживания, вина и желание увидеть дочь. В одном из писем она размышляет о несправедливости обстоятельств:

Жизнь — очень жестокая штука и сама выбирает, кого уничтожить. Тебе выдают какие угодно дерьмовые обстоятельства, а общество заявляет, что ты тоже можешь исполнить Американскую мечту. Вот только забывает добавить, что мечты почти никогда не сбываются.

Сам роман возник во время пандемии: Гувер пыталась написать романтическую комедию, потому что, как она говорила, 2020 год был «полным хаосом» и ей хотелось создать что-то легкое. Однако в процессе работы она решила принять собственные эмоции и признала: «Мне кажется, в итоге я написала самую грустную книгу из всех». В результате книга стала историей о вине, прощении и попытке вернуть утраченную семью.

«Голливуд выпускает слишком мало романтических драм»

Экранизация романа «Напоминание о нем» вышла на этой неделе. Фильм поставила режиссер Ванесса Касвилл по сценарию, написанному самой Гувер вместе с ее продюсерским партнером Лорен Левин. В картине снялись Майка Монро, Тайрик Уизерс, Руди Панков, Лорен Грэм и Брэдли Уитфорд, а также певица Лэйни Уилсон, для которой это стало кинодебютом. Премьера прошла 9 марта 2026 года в Лос-Анджелесе, а 13 марта компания Universal Pictures выпустила фильм в мировой прокат.

По данным агрегатора Rotten Tomatoes, около 60% критиков дали картине положительные оценки, тогда как Metacritic присвоил ей 50 баллов из 100, что соответствует «смешанным или средним отзывам».

Проект был официально объявлен осенью 2024 года, когда Universal Pictures сообщила о начале работы над адаптацией романа. Гувер и Левин не только написали сценарий, но и выступили продюсерами вместе с Джиной Мэттьюс. Для писательницы это стало новым этапом. «“Напоминание о нем” — первый фильм, сценарий которого я написала сама», — отмечала она, объясняя, что ранее лишь наблюдала за экранизациями своих книг. По ее словам, на раннем этапе карьеры она охотно продавала права на книги, потому что «было просто захватывающе получить предложение: “Кто-то хочет купить это? Берите и сделайте что-нибудь хорошее”». Позднее Гувер решила участвовать в производстве активнее и стала развивать проекты через собственную компанию Heartbones Entertainment.

Съемки фильма проходили в Канаде: основной производственный период начался 16 апреля 2025 года в Калгари и завершился 12 июня. Гувер присутствовала на площадке и участвовала в работе над монтажом. Композитором картины стал Том Хау.

Интересная деталь связана с камео писательницы: актер Тайрик Уизерс во время интервью шутил, будто зрители увидят Гувер в кадре, однако она объясняла, что это невозможно. «Я часто снимаюсь в эпизодах, потому что читателям это нравится, но в этот раз не могла — у меня не было рабочей визы в Канаде», — рассказывала Колин в одном интервью.

Картина стала частью более широкой волны экранизаций произведений Гувер. После фильмов «Все закончится на нас» и «Сожалею о тебе» студии начали активно переносить ее книги на экран, и «Напоминание о нем» стало одним из следующих проектов. Аналитик Exhibitor Relations Джефф Бок объяснял интерес индустрии тем, что «Голливуд выпускает слишком мало романтических драм для взрослой аудитории. Зрители есть, но контента недостаточно», и именно адаптации Гувер заполняют эту нишу. Сама писательница отметила, что фильмы влияют и на книжный рынок: «Каждый раз, когда выходит экранизация, продажи книги растут. Люди говорят: “Я собираюсь посмотреть фильм. А ты читал книгу?”».

Издательство: «Эксмо»

Перевод с английского: Анна Бялко

Количество страниц: 384

Год: 2025

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».