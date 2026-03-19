В Татарстане объявлен план действий для борьбы с мышиной лихорадкой

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Татарстана приняла решение о дополнительных мерах по профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Причиной стали благоприятные условия для размножения грызунов — высокий снежный покров и быстрое таяние снега, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.

Власти планируют провести масштабные обработки от грызунов в населенных пунктах, особенно вблизи лесов и там, где ранее фиксировалось несколько случаев заболевания. Особое внимание уделят борьбе с несанкционированными свалками и своевременной уборке мусора. Управляющим компаниям поручено следить за состоянием жилых домов, регулярно проводить дезинфекцию мест общего пользования и контролировать ситуацию с грызунами.

Наталья Жирнова