RT: Израиль целенаправленно нанес удар по журналисту и оператору телеканала

В момент удара команда RT снимала сюжет о разрушениях мостов на юге Ливана в результате израильских атак

Корреспондент RT Стив Суини и его оператор получили ранения в результате израильского авиаудара на юге Ливана. По их словам, израильский истребитель выпустил ракету по их автомобилю, когда они пересекали мост рядом с военной базой.

Коллега Суини, корреспондент RT Али Рида, заявил, что атака была целенаправленной, несмотря на то что журналисты были в опознавательных жилетах с надписью «Пресса». В момент удара команда RT снимала сюжет о разрушениях мостов на юге Ливана в результате израильских атак.

Сам Стив Суини, выйдя в эфир после ранения, продемонстрировал извлеченный из руки осколок и подчеркнул, что удар был нанесен высокоточным оружием.

Наталья Жирнова