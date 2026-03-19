По делу о гибели женщины от нападения собак в Самосырово допросили экс-главу комитета ЖКХ исполкома Казани

Василий Лысачкин сообщил, что существовавшие механизмы контроля за работой подрядчиков не всегда позволяли эффективно отслеживать их деятельность

Фото: Динар Фатыхов

В Казани продолжается судебное разбирательство, связанное с трагической гибелью 49-летней Жанны Хусаиновой в поселке Самосырово. Женщина стала жертвой нападения стаи собак в ноябре 2024 года.

Как сообщает корреспондент «Новостей Татарстана» телеканала ТНВ, на очередном заседании суда был допрошен бывший руководитель комитета ЖКХ исполкома Казани Василий Лысачкин. Именно он подписывал договор с ООО «СОО Центр» — организацией, занимавшейся отловом бродячих животных.



Василий Лысачкин сообщил, что существовавшие механизмы контроля за работой подрядчиков не всегда позволяли эффективно отслеживать их деятельность. Так, при заявке на отлов 18 собак специалисты отловили только двух животных.

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

По данным следствия, собаки могли обитать вблизи производственной базы предпринимателя Иосифа Лифшица, который сейчас обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Однако сам подсудимый отрицает свою вину, утверждая об отсутствии каких-либо доказательств его причастности к произошедшему.

Сторона защиты настаивает на наличии доказательств, опровергающих версию следствия, включая видеозаписи с места событий. По словам представителей обвинения, трагедия могла быть предотвращена. Следующее судебное заседание запланировано на апрель текущего года, где планируется допрос дополнительных свидетелей по делу.

Недавно рабочая группа Госдумы провела заседание по совершенствованию законодательства в сфере защиты граждан от нападений бездомных животных. Мать погибшей Варвары Блохиной, на которую напали бездомные собаки в Васильево, выступила с инициативой ввести безвозвратный отлов на федеральном уровне. Однако регионы не готовы поддержать эту меру из-за значительных финансовых затрат на отлов, содержание животных в приютах и их последующее усыпление.



Наталья Жирнова