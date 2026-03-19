Генпрокурор РФ поручил проверить, «искупают ли вину» осужденные коррупционеры на СВО

По данным ведомства, в зоне боевых действий сейчас находятся 1,1 тыс. таких осужденных

Генеральный прокурор России Александр Гуцан на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ поручил военным прокурорам до 1 июня проверить, действительно ли граждане, осужденные за коррупционные преступления и отправившиеся на службу в зону специальной военной операции (СВО), «искупают свою вину». По данным ведомства, в зоне СВО сейчас находятся 1,1 тыс. таких осужденных.

Гуцан подчеркнул, что прокуроры должны удостовериться, что эти лица выполняют свои обязательства по контракту, а не уклоняются от службы. Он также отметил, что общество остро реагирует на коррупцию, и важно, чтобы осужденные не использовали свои связи для незаконного освобождения, например, условно-досрочного или по болезни.

Кроме того, ведется реестр лиц, осужденных за коррупционные и иные опасные преступления, и прокуроры должны контролировать законность решений судов и органов ФСИН об их освобождении.

На этом же заседании президент России Владимир Путин заявил, что должностное положение, статус и прежние заслуги кого бы то ни было не могут быть оправданием правонарушений и нарушений прав сослуживцев.

Наталья Жирнова