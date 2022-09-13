В Зеленодольском районе стартует подача теплоснабжения в образовательные и социальные учреждения

Фото: Илья Репин (архив)

В Зеленодольском районе Татарстана стартует подача теплоснабжения в учреждения образования и социальные объекты. Соответствующее поручение дал глава района Михаил Афанасьев.

Стоит отметить, что к отопительному сезону готовы 252 объекта социальной сферы, подача тепла рекомендована до достижения традиционных среднесуточных температур в +8°С.

Всего в Зеленодольском районе 696 многоквартирных домов с центральным отоплением, из которых 99% готовы к пуску теплоносителя.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Вчера первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев сообщил, что отопление в городских домах планируют включить 16 сентября, но при необходимости оно может быть подано и в более ранние сроки.

Также начать подачу тепла с 15 сентября планируют в Нижнекамске. В первую очередь теплоснабжение дадут в социальные объекты: в детские сады, учебные заведения и объекты здравоохранения, а после — в жилые дома.

В Казани к приему тепла готовы 5 760 домов Казани — это 97% жилого фонда города. Социальные учреждения готовы на 99%.



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Максим Кокунин