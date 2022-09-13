В Нижнекамске с рельсов сошли грузовые цистерны

Камская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации и движения железнодорожного транспорта из-за схода с рельсов грузовых цистерн в Нижнекамске. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, сегодня днем в промзоне Нижнекамска на пути необщего пользования, принадлежащем ООО «ННБ-Транс», при выполнении маневровых работ произошел сход пяти цистерн, груженых мазутом.

Фото: epp.genproc.gov.ru

Две цистерны завалились на бок. Разлива нефтепродуктов не произошло, ущерба окружающей среде не причинили. В результате инцидента пострадавших нет. На месте схода проводятся восстановительные работы. Задержек движения поездов нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место выехали Камский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа ЛОП Набережные Челны МВД России на транспорте. Транспортная прокуратура будет проверять обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

В мае Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России после схода тепловоза в Татарстане возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»( ч. 1 ст. 263 УК РФ). Инцидент произошел в феврале этого года. В результате имущество и объекты ОАО «РЖД» получили ущерб стоимостью более одного миллиона рублей.



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Татьяна Леухина