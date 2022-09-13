«Водоканал» не знает, когда сможет устранить аварию в Ново-Савиновском районе Казани

Фото: Очевидцы (архив)

В Ново-Савиновском районе Казани в очередной раз затопило канализационными водами перекресток на пересечении проспекта Ямашева и Адоратского. Вместе с этим в аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» сообщили «Реальному времени», что не знают, когда смогут устранить неполадку.

Затопление улиц связано с провалом на коллекторе, рассказали в «Водоканале», отметив, что работы по устранению данной проблемы ведутся ежедневно. Кроме того, в диспетчерской службе заверили, что работы не завершатся сегодня или в ближайшее время, так как авария серьезная.

Фото: kzn.ru

Напомним, в конце прошлой недели напротив магазина «Леруа Мерлен» на перекрестке улиц Амирхана и Чистопольской прямо из-под крышки канализационного люка образовался «фонтан», который затопил не только дорогу, но и подвалы сразу нескольких домов Чистопольской и Четаева.

— В Ново-Савиновском районе, рядом с «Леруа Мерлен» (перекресток Амирхана и Чистопольской) прорвало канализацию. Изношен коллектор, он стоит с 1986 года, ремонт начали год назад, сейчас работы толком не идут по причине «нехватки средств». Все содержимое канализационных труб сейчас фонтаном бьет на проезжую часть, а самое страшное — подвал моего дома полностью затоплен, в подъезде невозможно дышать, — написала читательница издания.



Девушка говорит, что уже обращалась в компетентные ведомства, но никакого эффекта это не возымело. И, к сожалению, такая реакция со стороны того же казанского «Водоканала» неудивительна. Прекрасно известно, что эта организация долгое время не может отремонтировать дыру в асфальте буквально в нескольких минутах езды от новообразовавшегося фонтана.

Позже в мэрии города пояснили, что в Казани на третьем северном коллекторе образовался провал, в связи с чем произошла авария на улице Чистопольской.

Причина аварии — ветхость сетей. Сейчас на участке идут подготовительные работы, бригады МУП «Водоканал» ведут промывку коллектора. Они работают круглосуточно.



Также в мэрии уточнили, что работы осложняются тем, что диаметр трубы — 1400 мм, а глубина залегания достигает 8 метров. Привлечены не только собственные силы «Водоканала», но и подрядные специализированные организации. На месте работают более 20 специалистов и более 10 единиц спецтехники.



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Максим Кокунин