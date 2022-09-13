Шольц впервые с конца мая провел телефонный разговор с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Разговор продлился 90 минут.

Стороны обсудили ситуацию на Украине, тему продовольствия. Путин и Шольц договорились поддерживать контакты и в будущем.



— Канцлер <...> настаивал на том, чтобы как можно скорее было принято дипломатическое решение, которое основывалось бы на прекращении огня, полном выводе российских войск, а также уважении территориальной целостности и суверенитета Украины, — приводит ТАСС заявление правительство ФРГ.

Фото: kremlin.ru

Также в ходе разговора была затронута тема ситуации на Запорожской АЭС. Шольц призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе МАГАТЭ.

Последний раз Путин и Шольц созванивались 28 мая. Тогда канцлер Германии вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном призывали российского лидера к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским и дипломатическому решению конфликта.

Вчера Путин провел телефонный разговор с французским коллегой. Они обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС и продовольственную безопасность.

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Татьяна Леухина