Почему ЦБ меняет ключевую ставку и как это влияет на нас

Анализ ситуации и прогнозы в ожидании заседания 20 марта

За последние пять лет ключевая ставка Центрального банка России претерпела значительные изменения — от беспрецедентного минимума в 4,25% до пика в 21%. На февральском заседании регулятор вновь снизил ставку, уменьшив ее с 16% до 15,5%, что стало уже шестым последовательным шагом вниз. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 20 марта. В преддверии очередного заседания ЦБ «Реальное время» в партнерстве с Банком «Аверс» предлагает внимательнее разобраться в сути ключевой ставки и ее влиянии на экономику страны и на обычных граждан.

Что такое ключевая ставка?

Ключевая ставка — это процент, по которому Центральный банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам или принимает от них средства. Этот показатель играет важную роль в регулировании экономики, влияя на стоимость кредитов и депозитов для бизнеса и населения.

Проще говоря, ключевая ставка — это минимальная цена денег для банков: если ставка —15,5%, значит, коммерческие банки могут взять у Центробанка кредит под эту ставку, а выдают кредиты клиентам под более высокий процент. Разница между ставками — прибыль банков.

Для обычных людей ставка служит ориентиром. Высокая ключевая ставка означает дорогие кредиты, поэтому брать деньги в долг невыгодно без острой необходимости. Зато вклады в это время становятся более привлекательными, так как банки предлагают высокие проценты. При снижении ключевой ставки доходность вкладов уменьшается, поэтому важно выбирать момент для открытия вклада, чтобы заработать максимум.

При повышении ставки кредиты становятся дороже, люди и бизнес уменьшают заимствования и тратят меньше. Арсений Губаев / realnoevremya.ru

На что влияет ключевая ставка

Ключевая ставка — главный инструмент Центробанка для управления экономикой. Она определяет стоимость денег и оказывает влияние на многие сферы: инфляцию, кредитование, инвестиции и курс рубля.

Экономика.

При повышении ставки кредиты становятся дороже, люди и бизнес уменьшают заимствования и тратят меньше. Это приводит к снижению спроса и замедлению экономической активности — экономику «охлаждают». При снижении ставки деньги удешевляются, кредиты дешевеют, потребители и компании активнее берут займы и тратят, что стимулирует экономический рост, но может ускорить инфляцию.

Курс валюты.

Рост ставки делает рубль более привлекательным для инвесторов — валюта укрепляется. При снижении ставки вложения в иностранные активы становятся выгоднее, и рубль может ослабевать.

Вклады и кредиты.

Высокая ставка — выгодные проценты по вкладам, но дорогие кредиты. При снижении ставок доходность по вкладам падает, зато кредиты становятся доступнее.

Фондовый рынок.

Доходность облигаций зависит от ключевой ставки: при ее росте облигации дешевеют, при снижении — дорожают. Акции также реагируют — при высокой ставке компании получают меньше кредитов и приносят меньшую прибыль, что снижает интерес инвесторов; при низкой ставке акции становятся привлекательнее.

Влияние на жизнь граждан.

При повышении ставки кредиты и ипотека становятся дороже, крупные покупки сложнее, но выгоднее хранить деньги на вкладах. При снижении ставки кредиты удешевляются, ставки по депозитам падают, вкладчики ищут новые инвестиционные возможности. В итоге повышение ставки снижает потребительские расходы, снижение — их увеличивает.

Рост ставки делает рубль более привлекательным для инвесторов — валюта укрепляется. Реальное время / realnoevremya.ru

Прогноз по ключевой ставке

Размер ключевой ставки устанавливает совет директоров Центрального банка страны. Решения о ее повышении или снижении принимаются на основании тщательного анализа текущей экономической ситуации и прогнозов развития. В России заседания совета проводятся не реже одного раза в месяц, что позволяет менять ключевую ставку до 12 раз в год.

Центральный банк России ориентируется на таргет по инфляции — 4% в год. Если инфляция растет быстрее, ЦБ повышает ключевую ставку, чтобы снизить давление на цены. Если инфляция замедляется, ставку снижают, чтобы стимулировать экономический рост.

На последнем заседании, 13 февраля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, установив ее на уровне 15,5% годовых. Следующее заседание запланировано уже на 20 марта.

— Наиболее вероятно очередное незначительное снижение ключевой ставки — на 0,5 или 1,0 процентный пункт. В течение года можно ожидать продолжения постепенного снижения ключевой ставки, которая при благоприятных условиях к концу года может достигнуть 10—12 процентов годовых, — поделился ожиданиями с корреспондентом «Реального времени» профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

Игорь Кох: «Наиболее вероятно очередное незначительное снижение ключевой ставки — на 0,5 или 1,0 процентный пункт». Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом среднесрочный прогноз на 2026 год, обновленный Банком России после заседания 13 февраля, составляет 13,5—14,5%.

— В нашем обновленном прогнозе обеспечение устойчивого возвращения инфляции к цели потребует немного более высокой ставки в следующем году в размере 8—9%. Это нужно, чтобы обеспечить именно устойчивое возвращение инфляции к цели в условиях повышенных инфляционных ожиданий. За последние четыре года, когда из-за проинфляционных шоков цель по инфляции не достигалась, инфляционные ожидания закрепились на повышенных уровнях. Их снижение будет происходить достаточно медленно, в том числе из-за повышенных темпов индексации регулируемых услуг и тарифов в ближайшие годы. Все это требует от нас при прочих равных более плавной траектории снижения ключевой ставки. Она позволит во втором полугодии вернуть устойчивую инфляцию к 4%, а экономику — к сбалансированному росту, — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам последнего заседания совета директоров регулятора.

Следующее заседание ЦБ 20 марта позволит оценить, продолжится ли тенденция к снижению ставки или регулятор изменит курс, ориентируясь на текущие экономические данные.