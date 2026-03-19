В Авиастроительном районе Казани появилось десять новых улиц

В ближайшее время все новые наименования будут официально внесены в городской реестр улиц

Исполком Казани утвердил наименования для десяти формируемых улиц в Авиастроительном районе города. Соответствующее постановление уже подписано властями, сообщает администрация.

Новые улицы получили следующие названия:

улица Ал Чия (Ал Чия урамы);

улица Антоновки (Антоновка урамы);

улица Алтын Алма (Алтын Алма урамы);

улица Изобильная (Изобильная урамы);

улица Кара Миляш (Кара Миләш урамы);

улица Шоколадницы (Шоколадница урамы);

улица Плодородная (Плодородная урамы);

улица Медуницы (Медуница урамы);

улица Морозовки (Морозовка урамы);

улица Татлы Жимеш (Татлы Җимеш урамы).

В ближайшее время все новые наименования будут официально внесены в городской реестр улиц. На зданиях, расположенных на этих улицах, установят соответствующие адресные таблички.

Напомним, что ранее на Новой Портовой в Казани первые улицы получили названия. Одна из улиц увековечит память конструктора Аскара Шейх-Али, создателя первой в России пишущей машины для татарского письма на основе арабской графики.

Наталья Жирнова