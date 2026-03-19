В Авиастроительном районе Казани появилось десять новых улиц

17:34, 19.03.2026

В ближайшее время все новые наименования будут официально внесены в городской реестр улиц

В Авиастроительном районе Казани появилось десять новых улиц
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Исполком Казани утвердил наименования для десяти формируемых улиц в Авиастроительном районе города. Соответствующее постановление уже подписано властями, сообщает администрация.

Новые улицы получили следующие названия:

  • улица Ал Чия (Ал Чия урамы);
  • улица Антоновки (Антоновка урамы);
  • улица Алтын Алма (Алтын Алма урамы);
  • улица Изобильная (Изобильная урамы);
  • улица Кара Миляш (Кара Миләш урамы);
  • улица Шоколадницы (Шоколадница урамы);
  • улица Плодородная (Плодородная урамы);
  • улица Медуницы (Медуница урамы);
  • улица Морозовки (Морозовка урамы);
  • улица Татлы Жимеш (Татлы Җимеш урамы).
скриншот с сайта Яндекс.карты

В ближайшее время все новые наименования будут официально внесены в городской реестр улиц. На зданиях, расположенных на этих улицах, установят соответствующие адресные таблички.

Напомним, что ранее на Новой Портовой в Казани первые улицы получили названия. Одна из улиц увековечит память конструктора Аскара Шейх-Али, создателя первой в России пишущей машины для татарского письма на основе арабской графики.

Наталья Жирнова

