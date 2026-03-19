В Авиастроительном районе Казани появилось десять новых улиц
В ближайшее время все новые наименования будут официально внесены в городской реестр улиц
Исполком Казани утвердил наименования для десяти формируемых улиц в Авиастроительном районе города. Соответствующее постановление уже подписано властями, сообщает администрация.
Новые улицы получили следующие названия:
- улица Ал Чия (Ал Чия урамы);
- улица Антоновки (Антоновка урамы);
- улица Алтын Алма (Алтын Алма урамы);
- улица Изобильная (Изобильная урамы);
- улица Кара Миляш (Кара Миләш урамы);
- улица Шоколадницы (Шоколадница урамы);
- улица Плодородная (Плодородная урамы);
- улица Медуницы (Медуница урамы);
- улица Морозовки (Морозовка урамы);
- улица Татлы Жимеш (Татлы Җимеш урамы).
В ближайшее время все новые наименования будут официально внесены в городской реестр улиц. На зданиях, расположенных на этих улицах, установят соответствующие адресные таблички.
Напомним, что ранее на Новой Портовой в Казани первые улицы получили названия. Одна из улиц увековечит память конструктора Аскара Шейх-Али, создателя первой в России пишущей машины для татарского письма на основе арабской графики.
