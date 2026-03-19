США сняли санкции с Минфина Белоруссии, а также с ряда белорусских предприятий и банков

После переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко спецпосланник американского президента Джон Коул объявил о решении США отменить ряд экономических ограничений в отношении белорусских компаний. Об этом сообщает «БелТА».

Согласно заявлению представителя США, из-под санкций выведены крупнейшие предприятия белорусской экономики. В частности, ограничения сняты с «Беларуськалия», «Белорусской калийной компании», Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов Республики Беларусь.

Параллельно с этим решением власти Беларуси освободили 250 заключенных. По информации посольства США в Вильнюсе, 235 человек остались в стране, остальные были отправлены в Литву.



Наталья Жирнова