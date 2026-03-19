На «Госуслугах» 21 апреля стартует голосование за благоустройство

Жители смогут выбрать парки, скверы и набережные, которые планируют благоустроить в 2027 году

С 21 апреля на портале «Госуслуги» стартует общероссийское онлайн-голосование за общественные пространства, которые планируется благоустроить в 2027 году.

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Жители смогут выбрать парки, скверы, набережные и бульвары, которые будут включены в программу благоустройства.

До 26 марта 2026 года граждане могут предложить объекты, которые будут вынесены на голосование.

Ариана Ранцева