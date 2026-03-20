Татарстанцы жалуются на сбои в работе Telegram
Жители Татарстана жалуются на сбои в работе ряда онлайн‑сервисов, включая мессенджер Telegram. Данные опубликованы на сайте Downdetector.
Некоторые пользователи утверждают, что у них «нет домашнего интернета».
Статистика сбоев на основании сообщений пользователей за последние 24 часа:
- общий сбой — 78%;
- сбой мобильного приложения — 12%;
- сбой сервиса — 4%;
- сбой сайта — 4%.
При этом на сбои в работе приложений жалуются пользователи и в других регионах.
Напомним, 17 марта российские пользователи столкнулись с техническими проблемами при использовании сервисов «ВКонтакте» и «Яндекс Телемост». По данным мониторингового сервиса Downdetector, количество жалоб на работу «Яндекс Телемоста» достигло 2,7 тыс. обращений, а на неполадки в работе социальной сети VK поступило более 1,1 тыс. жалоб.
