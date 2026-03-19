Александр Лукашенко помиловал 250 осужденных за экстремизм
«В первую очередь глава государства традиционно руководствовался принципом гуманизма», — сообщили в пресс-службе президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании группы осужденных. Как сообщает государственное информационное агентство «БелТА», речь идет о лицах, отбывающих наказание за преступления экстремистской направленности.
По данным пресс-службы главы государства, всего помилование получили 250 человек. Решение было принято после тщательного рассмотрения каждого конкретного случая.
— В первую очередь глава государства традиционно руководствовался принципом гуманизма. И, конечно же, учитывал обращения, поступившие от матерей, жен и близких осужденных, — передает слова пресс-служба президента «БелТА».
