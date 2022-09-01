Итоги дня: гибель Равиля Маганова, Россия откажется от поставки нефти при лимите цен, Татарстан накрыло мглой
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 1 сентября:
- В Москве погиб председатель совета директоров «Лукойла», брат гендиректора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова Равиль Маганов. По данным СМИ, он выпал из окна ЦКБ. В «Лукойле» заявили, что Равиль Маганов ушел из жизни после продолжительной болезни.
- Россия не будет поставлять свою нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен на них, предупредил вице-премьер Александр Новак. С предложением установить лимит ранее выступили страны G7. По мнению Новака, это абсурдная идея. «Мы не будем работать на нерыночных условиях», — заявил он.
- Следователи по делу финансовой пирамиды Finiko обратились за правовой помощью к коллегам из пяти иностранных государств. По данным источников «Реального времени», запросы направлены в Эстонию, Арабские Эмираты, Турцию, Германию и на остров Сент-Люсия на Карибах. Силовиков интересуют местонахождение беглых «финикийцев», а также активы лидеров финансовой пирамиды и серверы платформы «автоматической генерации прибыли». В рамках обвинения об организации и участии в ОПС полиция расписала структуру Finiko и роли двух десятков фигурантов.
- Застраивать давно ожидавшую своей очереди промзону в Отарах будет предприятие, связанное с ижевским застройщиком, компанией «Комосстрой», который достраивал в Казани проблемный «фоновский» ЖК «МЧС». Проект строительства жилого комплекса на 23,3 тыс. жителей реализуют на 56,4 га земли, которые Казгордума в этом месяце перевела из зоны производственно-коммунальных объектов в зону смешанной жилой и общественной застройки. Подробности — в материале «Реального времени».
- Сегодня в Татарстане и по всей России отмечают День знаний. В республики в школы пошли 55 299 первоклассников. В Альметьевске и Нижнекамске открылись полилингвальные комплексы «Адымнар», а в Казани после строительства допкорпуса — обновленная татарская гимназия №18.
- Исполком Казани назначил общественные обсуждения по проекту планировки части территории на берегу озера Средний Кабан, вблизи ул. Бутырской, где появится новый подростково-молодежный центр. Площадь застройки — 2 гектара.
- Прощание с лауреатом Нобелевской премии мира 1990 года, первым президентом СССР Михаила Горбачева пройдет 3 сентября с элементами государственных похорон, в том числе с почетным караулом. Глава государства Владимир Путин на них не сможет прийти из-за своего рабочего графика. Он уже попрощался с умершим и возложил цветы к гробу.
- Жителя Туркменистана поймали за дачу взятки в $10 тысяч таможеннику в аэропорту Казани. Он прилетел в столицу Татарстана из Ашхабада. Деньги таможеннику стал предлагать после того, как вскрылась его попытка провоза через таможенную границу $50 тысяч наличными без декларации. Возбуждено уголовное дело.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что этой осенью в стране пройдут внеочередные выборы главы государства. В первой половине 2023 года он анонсировал выборы в Мажилис — нижнюю палату парламента — и маслихаты — местные представительные органы.
- Август 2022 года в Татарстане стал самым сухим месяцем в истории метеонаблюдений. Он же оказался одним из самых жарких. Осадков за месяц местами выпало всего от 0,3 до 8 мм. Сентябрь же начнется в Татарстане с похолодания — в начале следующей недели среднесуточные температуры будут на 3—4 градуса ниже нормы.
- Казань накрыло мглой из-за пожаров в соседних с Татарстаном регионах — Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области. Жителям города рекомендуют по возможности оставаться дома, меньше находиться на улице, а в помещении сделать выбор в пользу кондиционера, не открывать окна и форточки.
- Заслуженная артистка России и Татарстана, солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина получила за выступление на оперном фестивале под открытым небом «Казанская осень» 1 миллион рублей. Сумму выплатили из республиканского бюджета. Выступление артистки состоялось в Казани 30 августа.
- В Мензелинске «здание, где размещалась народная аудитория», расположенное по ул. Мусы Джалиля, 19а признали объектом культурного наследия регионального значения. Объект построен в 1894 году. В нем с 1999 года размещается Мензелинский драматический театр имени Сабира Амутбаева.
- Альметьевскому ООО «Базар» удалось узаконить рынок, который местные власти считали самовольной реконструированной постройкой. Арбитражный суд Татарстана встал на сторону компании и признал за ней право собственности на крытый павильон общей площадью 2373,8 «квадрата» по ул. Ленина, 1а в Альметьевске.
- В Набережных Челнах открыли новое здание драматического театра «Мастеровые». Объект проектировал «Татинвестгражданпроект». Проект реализован по Федеральной госпрограмме «Развитие культуры»
- Польша потребует от Германии выплатить в качестве репараций из-за Второй мировой войны 6,2 трлн злотых или около $1,3 трлн, заявил глава правящей партии страны «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- На строительство шестой очереди Вознесенского тракта в Казани выделят более 4 миллиардов рублей. Речь идет об участке дороги от проспекта Победы до трассы М-7 в Советском районе города и Пестречинском районе Татарстана.
Ключевые события 190-го дня специальной военной операции России на Украине:
- «На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране», — заявил во время открытого урока «Разговор о важном» президент России Владимир Путин. Он рассказал школьникам, что военнослужащие, которые «воюют» там, защищают государство и жителей Донбасса от этого «антироссийского анклава».
- Утром 1 сентября киевский режим предпринял попытку крупной провокации для срыва прибытия рабочей группы экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС — на побережье Каховского водохранилища в 3 км северо-восточнее станции на семи быстроходных моторных лодках высадились две диверсионные группы ВСУ общей численностью до 60 человек. Их обнаружили и блокировали, сообщили в Минобороны России.
- Около 7 часов утра ВС России пресекли еще одну попытку высадки тактического десанта для захвата ЗАЭС — две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены. Также утром киевский режим заблокировал проезд миссии МАГАТЭ с подконтрольной территории на ЗАЭС — обстреливались территория станции, места встречи миссии с российскими специалистами и маршрут их движения в Энергодар. Четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока ЗАЭС. Обстановка в районе электростанции сложная, но остается под полным контролем, заверили в Минобороны России.
- Минобороны России сообщило, что «развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом Зеленского данной военной провокации». По данным ведомства, именно с завершением подготовки операции по захвату украинскими диверсантами ЗАЭС в день приезда экспертов МАГАТЭ была обусловлена отмена визита Рафаэля Гросси на станцию 31 августа, вместо которой прошла его «внеплановая» встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, куда он прибыл в составе комиссии. Он объявил, что собрал много информации, и добавил, что сам лично увидел «ключевые вещи», которые хотел увидеть. Ему показали участки ЗАЭС, которые пострадали при обстрелах со стороны ВСУ.
- В течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении, рассказали в Минобороны России. Наступающим подразделениям и резервам ВСУ нанесено «значительное поражение» — они потеряли 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц спецавтотехники и более 350 военнослужащих.
- В результате поражения подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ около н. п. Русские Тишки сорвана попытка наступления на Харьковском направлении. При выходе к северо-западной окраине, жилмассиву Салтовка, украинские военнослужащие попали под обстрел с позиций нацформирования «Кракен» — большинство уничтожено, заявили в Минобороны России.
- Ударами по пункту временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ около Часового Яра (ДНР) ликвидировано свыше 100 националистов и 15 единиц военной техники. Поражены четыре пункта управления, уничтожены два пункта управления ВСУ беспилотниками, огневой взвод американских гаубиц М777, а также восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
- Российскими средствами ПВО за сутки сбито восемь беспилотников. Перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в Херсонской области и 48 снарядов РСЗО, в том числе 44 HIMARS. У Антоновского моста две противолокационные ракеты AGM-88 HARM американского производства.
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Татьяна ДеминаОбществоВластьПроисшествияИнфраструктураОбразованиеЭкономика Татарстан
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