В Казани на строительство шестой очереди Вознесенского тракта выделят более 4 млрд рублей

На строительство шестой очереди Вознесенского тракта в Казани выделят более 4 миллиардов рублей. Будет возведен участок дороги от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга» в Советском районе города и Пестречинском районе Татарстана.

Планируется построить более 7,4 км автодороги. Работы необходимо завершить до 25 ноября 2024 года. Средства выделяются из бюджета республики.

Строительство Вознесенского тракта началось летом прошлого года. В этом году в марте в Казани приступили ко второму этапу работ. В рамках первого этапа возвели участок от ул. Гвардейской до пр. Победы протяженностью в 4 км, в рамках второго — участок от пр. Победы до трассы М-7 длиною 8 км.



Фото: Максим Платонов (архив)

В апреле «Реальное время» выяснило, что на строительство пятой очереди участка Вознесенского тракта в Казани, от проспекта Победы до автомобильной дороги М-7 «Волга» в Советском районе города и Пестречинском районе Татарстана, потратят 4,4 млрд рублей.



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Татьяна Леухина