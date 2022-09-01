В Казани на строительство шестой очереди Вознесенского тракта выделят более 4 млрд рублей
На строительство шестой очереди Вознесенского тракта в Казани выделят более 4 миллиардов рублей. Будет возведен участок дороги от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга» в Советском районе города и Пестречинском районе Татарстана.
Планируется построить более 7,4 км автодороги. Работы необходимо завершить до 25 ноября 2024 года. Средства выделяются из бюджета республики.
Строительство Вознесенского тракта началось летом прошлого года. В этом году в марте в Казани приступили ко второму этапу работ. В рамках первого этапа возвели участок от ул. Гвардейской до пр. Победы протяженностью в 4 км, в рамках второго — участок от пр. Победы до трассы М-7 длиною 8 км.
В апреле «Реальное время» выяснило, что на строительство пятой очереди участка Вознесенского тракта в Казани, от проспекта Победы до автомобильной дороги М-7 «Волга» в Советском районе города и Пестречинском районе Татарстана, потратят 4,4 млрд рублей.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым