В Альметьевске открылась полилингвальная школа «Адымнар»

В Альметьевске открылась новая полилингвальная школа «Адымнар». В ее открытии принял участие первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.

Здесь сформировали 32 класса с 773 учениками. Основное здание школы состоит из учебного и административного блоков, медицинских помещений, столовой на 430 мест, актового зала на 500 мест, библиотеки, гардероба, спортивного блока (большой и малый спортзалы, бассейн с двумя чашами). Количество учащихся в смену — 1224 ученика.

Фото: tatarstan.ru

В учебном заведении планируется открыть «Школу триатлона» для учеников 1—8 классов. Для занятий есть необходимый инвентарь, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

Также сегодня в Нижнекамске открыли полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар». В торжественной линейке поучаствовали первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и президент республики Рустам Минниханов.



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Татьяна Леухина