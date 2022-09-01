В Казахстане могут провести внеочередные президентские выборы осенью

Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года, а парламентские — в первой половине 2023 года. С такой инициативой выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны.

Он также считает необходимым сократить мандат президентского срока до одного, при этом увеличить его с 5 до 7 лет. В середине 2023 года в Казахстане произойдет политическая перезагрузка всех государственных органов, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Кроме того, Токаев в своем послании объявил об амнистии для участников январских протестов, кроме организаторов беспорядков и обвиняемых в госизмене и попытке насильственной смены власти. Также был анонсирован «новый экономический курс», который включает отказ от вмешательства государства в ценообразование, обязательство для связанных друг с другом субъектов рынка получать разрешение на экономическую концентрацию, новый налоговый кодекс в 2023 году.



В марте президент страны представил программу политических реформ республики. Он предложил уйти от «суперпрезидентства». В конце апреля сообщалось, что поправки в Конституцию Казахстана лишат Нурсултана Назарбаева статуса елбасы (лидера нации). В июне их поддержали 77,18% избирателей.

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