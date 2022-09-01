Аида Гарифуллина за выступление в День Казани и Татарстана получила меньше 16-летнего Вани Дмитриенко

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Заслуженная артистка России и Татарстана, солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина получила за выступление на оперном фестивале под открытым небом «Казанская осень» 1 миллион рублей, выяснило «Реальное время». Мероприятие состоялось в Казани в День города и республики, 30 августа.

Сумму артистке выплатили из бюджета Татарстана. Она включает в себя услугу по обеспечению участия в концерте, все выплаченные и подлежащие выплате налоги и сборы, вознаграждение и прочие расходы.

По соглашению программа включала в себя исполнение Аидой Гарифуллиной арию Елены из сарсуэлы «Севильский цирюльник», Ave Maria Франца Шуберта, «Сююмбике» Резеды Ахияровой, «Рассвет» Руджеро Леонкавалло и испанское болеро «Красавицы Кадикса» Лео Делиба.

Фестиваль «Казанская осень» проходил у Дворца земледельцев. На сцене выступили музыканты Государственного академического симфонического оркестра Татарстана. Дирижировал оркестром народный артист России и Татарстана, основатель фестиваля Александр Сладковский.

Также 30 августа в Казани состоялся праздничный концерт, посвященный Дню городу и республики. Он проходил у центра семьи «Казан». Хедлайнером стал 16-летний певец Ваня Дмитриенко, которому заплатили за выступление 1,44 миллиона рублей.



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Татьяна Демина