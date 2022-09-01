В Казани рядом с озером Средний Кабан появится подростково-молодежный центр

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполком Казани назначил общественные обсуждения по проекту планировки части территории на берегу озера Средний Кабан, вблизи ул. Бутырской, где появится новый подростково-молодежного центр. Ее площадь — 2 га.

Территория проектирования находится на берегу озера Средний Кабан, вблизи улиц Бутырской и Фермского шоссе в Приволжском районе Казани. Проектом устанавливаются две зоны — планируемого размещения подростково-молодежного центра и улиц.

Территория проекта входит в границы проекта планировки территории «Озеро Средний Кабан» и незначительная часть — в границы проекта планировки территории, предусматривающего реконструкцию, строительство и определение границ объекта регионального значения — Казанского зоопарка.

Развитие улично-дорожной сети предполагает организацию проезда к территории подростково-молодежного центра с местного проезда по Фермскому шоссе. Также предусмотрено размещение парковочных места на открытых стоянках на территории учреждения.

Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» с 9 сентября 2022 года и продлится один день. Участники общественных обсуждений смогут внести предложения и замечания, касающиеся проекта.

О том, что казанские власти готовят проект планировки части территории на берегу озера Средний Кабан вблизи ул. Бутырской стало известно еще в октябре 2020 года. Август 2022-го указывался сроком окончания работ.

Цель проекта — развить территорию, выделить элементы планировочной структуры, установить границы территорий общего пользования и границы зон размещения объектов капитального строительства, а еще определить характеристики и очередность развития территории.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина