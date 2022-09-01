Жителя Туркменистана поймали за дачу взятки в $10 тысяч таможеннику в аэропорту Казани

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении 42-летнего иностранного гражданина по статье «Дача взятки». Мужчину заподозрили в даче взятки сотруднику таможни.

Установлено, что подозреваемый вечером 31 августа, находясь в зоне таможенного контроля терминала №1 Международного аэропорта «Казань», дал взятку в размере $10 тысяч заместителю начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста за сокрытие факта административного правонарушения и несоставление протокола.

По данным источников «Реального времени», задержанный — гражданин Туркменистана 1980 года рождения. Он прилетел в Казань из Ашхабада. Деньги таможеннику он стал предлагать после того, как вскрылась его попытка провоза через таможенную границу $50 тысяч наличными без декларации.

Преступление выявили в результате проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УТ МВД России по ПФО и отдела противодействия коррупции Татарстанской таможни.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Татьяна Леухина