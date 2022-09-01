Татарстан накрыло мглой

Наблюдающееся в Казани явление квалифицируется как мгла и связано с поступлением продуктов горения лесов с сопредельных с Татарстаном регионов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Продукты горения проникают в регион по юго-западным траекториям предположительно с территории Ульяновской области, Чувашии, Мордовии, где отмечаются лесные пожары.

По данным ПНЗ Казани, превышений ПДК по оксиду углерода не отмечается, концентрация оксида углерода на 7 часов утра 1 сентября составила от 0,5 до 1,8 мг/м3 при ПДК 5,0 мг/м3.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сотрудники Минэкологии Татарстана совместно с сотрудниками лаборатории организовали оперативный выезд и отбор проб атмосферного воздуха в Казани. Превышений загрязняющих веществ не выявлено, согласно данным автоматических постов.

В ведомстве напомнили, что накануне, 31 августа, ликвидировали крупный лесной пожар на территории Марий Эл, перешедший с Нижегородской области. Площадь пожара на 16 августа составляла 300 гектаров, а уже к вечеру 22 августа лесной пожар на границе Марий Эл и Нижегородской области был на площади 700 гектаров.

Согласно метеоданным, сегодня на территории трех субъектов, в том числе Татарстана, преимущественно западное направление ветра со скоростью, достигающей 5 метров в секунду, которое как раз приносит атмосферный воздух с тех территорий, где был зафиксирован масштабный пожар.

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Татьяна Леухина