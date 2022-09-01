В начале следующей недели в Татарстане среднесуточные температуры будут на 3-4 градуса ниже нормы

В начале следующей недели в Татарстане ожидается холодная погода со среднесуточными температурами на 3-4 градуса ниже нормы. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Уже сегодня днем и в предстоящие сутки через Татарстан пройдет атмосферный фронтов глубокого и активного северо-западного циклона. За ними на территорию республики распространится холодный воздух северных широт. Прогнозируется резкое похолодание.

Фото: realnoevremya.ru

В пятницу, 2 сентября, ночью и утром местами, преимущественно в центральных и восточных районах республики, ожидается дождь, локально сильный, возможна гроза. Днем на востоке Татарстана сохранится небольшой дождь, местами усилится ветер до 15—18 м/с. Ночью ожидается до +10..+15 градусов, днем — до +17..+22°С.



В выходные дни ночью похолодает до +2..+8°С, днем ожидается не выше +13..+19°С. Вероятность осадков в субботу и в воскресенье небольшая. Также будет отмечаться свежий западный ветер, днем 3 сентября местами порывами до 15—17 м/с.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. По прогнозу Гидрометцентра республики, местами возможны кратковременный дождь и гроза.



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Татьяна Леухина