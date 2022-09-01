В «Лукойле» подтвердили смерть председателя совета директоров Равиля Маганова

Председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба компании.

— Равиль Ульфатович внес неоценимый вклад не только в развитие Компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли, — говорится в сообщении.



Фото: Равиль Маганов

О гибели Маганова стало известно сегодня утром. Его тело обнаружили возле ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, где, по некоторым данным, он проходил лечение.



Равиль Маганов родился 25 сентября 1954 года в Альметьевске. В 1977 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. В структурах «Лукойла» работал с 1993 года. Равиль Маганов — брат генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова.

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Татьяна Леухина