В Казани после возведения пристроя открылась татарская гимназия №18

В Казани после строительства допкорпуса открылась обновленная татарская гимназия №18. За парты сели 670 школьников, из них 95 первоклассников.

Первый корпус построили в 1982 году как детский сад. Новый пристрой в три раза больше и оборудован по всем современным стандартам. Там есть столовая в формате школьного ресторана, где одновременно смогут обедать более 200 школьников, актовый зал, атриум.



В новом корпусе будут учиться ребята средних и старших классов. В основном здании после капремонта оборудованы классы под начальную школу, сообщается в telegram-канале мэрии города.



Сегодня в Нижнекамске открылся лицей №38 — первая инженерная школа в Нижнекамском районе. В учебном заведении предусмотрены универсальные кабинеты, учебные кабинеты естественно-научного профиля, медиацентр, пресс-центр, IT-полигон (кабинет конструирования, робототехники, программирования микропроцессорных устройств), универсальные мастерские для технического творчества, универсальная студия музыки и драмы (со студией звукозаписи).



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Татьяна Леухина