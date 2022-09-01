«Татарское», «ростовское», «бурятское»: как в МВД видят состав ОПС Finiko и роли участников

11 фигурантов объявлены в розыск, их следы ищут даже в Вест-Индии

Фото: коллаж Никиты Коновальцева

Следователи по делу Finiko обратились за правовой помощью к коллегам из пяти иностранных государств. По данным источников «Реального времени», запросы направлены в Эстонию, Арабские Эмираты, Турцию, Германию и на остров Сент-Люсия на Карибах. Силовиков интересуют местонахождение беглых «финикийцев», а также активы лидеров финансовой пирамиды и сервера платформы «автоматической генерации прибыли». В рамках обвинения об организации и участии в ОПС полиция расписала структуру Finiko и роли двух десятков фигурантов.

Кого ищут за Finiko



В федеральный розыск за Finiko на данный момент объявлены 8 человек. Как выяснило «Реальное время», в списке как минимум четверо татарстанцев — «советник» проекта Игорь Гаврась, «партнер-директор сети» Евгений Лоскутов, еще один из зазывал-активистов Альберт Мингазов и Екатерина Овдина, успевшая в 2020-м объявить о личном банкротстве.

Гаврась до краха проекта позиционировал себя как создатель чата «Вселенная Finiko», причем первоначально чат носил более скромное название «Планета Finiko». В одном из сохранившихся в Сети спичей от 26 июня 2021 года уже на фоне проблем «финикийцев» Игорь Гаврась сообщал — в его чате уже 2 тысячи человек: «Мы по-прежнему сотрудничаем с удивительной, уникальной компанией, которая растет, реформируется, развивается, становится легальной и дает еще больше возможностей. Монета FNK (криптовалюта проекта, — прим. ред.) растет и это фантастическая возможность, супермегарычаг, чтобы получать прибыль, но для этого нужно разбираться, учиться...»

Лоскутов после получения статуса «звезда 10-го уровня» в апреле 2020-го рассказывал, что в компанию попал еще полтора года назад — то есть в 2018-м. Тогда у компании не было ни офисов, ни машин. «Я ни разу не сетевик, но каким-то образом 10 звезд закрылись. Это упорный труд и работа с собой — своими предрассудками и убеждениями. Начинали очень просто — много-много звонков и много-много встреч», — делился он на камеру.



Также полиция ищет «10-ю звезду» криптопроекта, учительницу математики Ирину Авдусь из Красноярска. В Сети сохранился рекламный пост, что в свое время за получение «звезды 9-го уровня» Авдусь одарили кроссовером Volvo CХ60.



Также полиция ищет «10-ю звезду» криптопроекта, учительницу математики Ирину Авдусь из Красноярска. Фото: соцсети

В розыск объявлены Виктор Яндолин из Екатеринбурга и Надежда Сотириу из Улан-Удэ, Марина Сафина из Иваново.



Девятая из объявленных в федеральный розыск уже водворена в СИЗО. Правда, нашла ее не полиция. Выследить Анну Серикову, она же Тиффани, в июле удалось блогеру Андрею Алистарову. Она пряталась с детьми в многоквартирном доме одного из поселков Ленинградской области. Блогер вызвал на место полицию и еще после нескольких звонков и часов дождался задержания заочно обвиняемой.

По версии МВД РФ, у Тиффани был статус «директора сети», который она получила за привлечение в Finiko более $5 миллионов... И уже после краха сети не стеснялась выкладывать видеопосылы прогоревшим вкладчикам Finiko: «Мне вообще не стыдно, и никто мне не может предъявить. Я никого не тащила сюда на привязи».

По версии МВД РФ, у Тиффани был статус «директора сети», который она получила за привлечение в Finiko более $5 миллионов. Скриншот видео

Источники «Реального времени» отмечают — в федеральный розыск вышеназванных активистов объявили еще в мае. Не исключено, что скоро объявят и в международный, вслед за покинувшими Россию в июле 2021-го Зыгмунтом Зыгмунтовичем, Маратом и Эдвардом Сабировыми — бывшими соратниками лидера криптопроекта Кирилла Доронина.

Версия МВД: чем занимался «финикийский» штаб на Московской

Если скрывшихся фигурантов заочно подозревают и обвиняют пока лишь в мошенничестве, то большинству из 13 арестованных по делу уже предъявлены обвинения по более тяжкой статье 210 УК РФ. Доронину — за организацию преступного сообщества, остальным — за участие в нем.

По версии МВД, «движимый корыстным умыслом Доронин не позднее 27 сентября 2018 года (дата регистрации домена finiko.ru) вступил в преступный сговор с Зыгмунтовичем и Сабировыми» ради «хищения денежных средств граждан под предлогом инвестиционной деятельности», и уже вчетвером они разработали преступный план по созданию доступной виртуальной интернет-платформы — способа получения максимального преступного дохода.

Большинству из 13 арестованных по делу уже предъявлены обвинения по статье 210 УК РФ. Доронину — за организацию преступного сообщества. Фото: Ирина Плотникова

В обвинении фигурирует ущерб на сумму свыше 1 млрд рублей и количество потерпевших — не менее 10 тысяч человек.

Для постоянного увеличения поступлений и роста числа пользователей платформы Finiko, по данным полиции, использовали специализированный маркетинг-план со «звездными» статусами — чем выше ступенька пользователя в системе, тем больше его прибыль. Одновременно создавалась широкая маркетинговая сеть в России и за ее пределами. Народ зазывали заочно — в роликах и чатах, и при встречах на конференциях и других публичных мероприятиях.

Рассказывали о возможности получить сверхприбыль от 1 до 5 процентов в день! А еще денежные бонусы и подарки — за привлечение наибольшего объема денежных средств.

По версии МВД, четверка организаторов ОПС обеспечила создание территориально и функционально обособленных структурных подразделений — административного и региональных. На первом лежали задачи управления и координации действий участников, а еще сбор персональных данных о них и обеспечение исполнения решений руководства всеми звеньями. А также бесперебойная работа платформы и ее продвижение, привлечение денежных средств и управление финансовыми потоками ОПС — такие формулировки, по данным источников «Реального времени», приводятся в обвинении фигурантов по статье 210 УК РФ.

В обвинении фигурирует ущерб на сумму свыше 1 млрд рублей и количество потерпевших — не менее 10 тысяч человек. Фото: Максим Платонов

Так, по материалам следствия, первый офис для штаб-квартиры в июле 2019-го снял в качестве ИП «криптоказначей» проекта Марат Сабиров по адресу Московская, 25/29 (бизнес-центр «Булгар-офис»). В октябре того же года штаб переехал на Московскую, 19/8 (бизнес-центр «Кремлевская Плаза»), причем арендатором выступило ИП Зыгмунтовичъ. По версии полиции, специально для трудоустройства сотрудников «административного» подразделения от лица Зыгмунтовича было учреждено ООО «Айти-Девелопмент Консалтинг», где он стал и директором.

В деятельность «административного» подразделения организаторами лично и через третьих лиц были вовлечены еще трое ныне обвиняемых — арестованные в апреле 2022-го в Казани и в Москве экс-куратор сайта и службы техподдержки Finiko Антон Семыкин и бывшая помощница Доронина Екатерина Казачкова, а также объявленный в розыск Евгений Лоскутов.

По версии СК, Лоскутов на первоначальном этапе рулил работниками проекта и отвечал за выдачу им зарплаты, а еще занимался техподдержкой сайта, созданием и продвижение видео с недостоверными данными о доходах. Казачкова, согласно обвинению, управляла финансовыми активами штаб-квартиры Finiko, занималась приемом средств от клиентов платформы и заключением договоров с ними, а кроме того, контролировала открытие и работу партнерских офисов, отвечала за мероприятия по продвижению криптопирамиды и стимулирование партнеров для открытия новых офисов.

В обязанности «компьютерщика» Семыкина, как считают в МВД, входила не только бесперебойная работа виртуальной платформы, но и верификация новых пользователей, сбор и использование персональных данных о них, контроль за начислением и выплатой пользователям «цифронов», а также взаимодействие с участниками проекта с целью не допустить преждевременный вывод вложений.

В обвинении указываются и неустановленные соучастники ОПС, что отвечали за хранение данных сайта Finiko на серверах за пределами юрисдикции РФ, генерацию криптовалютных адресов на сайте, создание условий по обороту полученной от пользователей криптовалюты и ее конвертацию в классическую и т.д.

Региональные подразделения ОПС

В МВД считают, что «бурятский» филиал «финикийцев» занимался еще и выкачиванием денег у питерцев, а «мордовский» — у москвичей. Всего, по версии обвинения, организаторами ОПС были созданы не меньше шести региональных представительств:

«Татарское» — куда, по версии следствия, входили ныне «вице-президенты» проекта Ильгиз Шакиров и Дина Ахметзянова (ранее — Габдуллина), а также «10-я звезда» Лилия Нуриева и объявленные в розыск Екатерина Овдина, Евгений Лоскутов, Альберт Мингазов наряду с пока еще неустановленными лицами.

Дина Габдуллина. Фото: Максим Платонов

«Мордовское» — его руководителем силовики называют Андрея Галущенко, «первого вице-президента», водворенного в СИЗО в апреле 2022 года, наряду с бывшей подчиненной Аленой Ларионовой. Еще одной участницей подразделения, действовавшего в Мордовии, Москве и Подмосковье, а также Пермской области, указана разыскиваемая Марина Сафина из Иваново.

«Бурятское» — предполагаемый руководитель — «вице-президент» Баир Самбуев, установленные участницы Екатерина Бозоева из Иркутска и Надежда Сотириу из Улан-Удэ. По версии следствия, «бурятское» подразделение охватывало также Иркутскую область и Санкт-Петербург.



Фото: кадр из видео

«Красноярское» — главной считают Ирину Авдусь.

«Свердловское» — предполагаемый руководитель Виктор Яндолин.

«Ростовское» — лидером называют Анну Серикову, она же Тиффани, деятельностью подразделения были охвачен и Краснодарский край.

Срок следствия по делу продлен до 28 ноября. Но уже сейчас понятно, что до направления дела в суд — минимум год. В ближайшие три месяца следователи намерены установить и допросить не менее 350 пострадавших и не менее 70 свидетелей из ближнего круга обвиняемых, а также провести ряд очных ставок с фигурантами дела.



Кроме того, до конца ноября в МВД рассчитывают получить заключение компьютерно-технической и финансово-аналитической судебной экспертизы. Перед экспертами поставлена задач — исследовать транзакции на интересующих следствие криптовалютных адресах. В тот же срок следователи надеются дождаться ответов на запросы об оказании правовой помощи от иностранных коллег в Турции, ОАЭ, Эстонии, Германии и островного государства Сент-Люсия в Вест-Индии.

По данным источников «Реального времени», сотрудники следственной группы и оперативники продолжают изучать аудио и видеокомпромат на тех, кто продвигал проект «автоматической генерации прибыли» на уровне сотен и тысяч человек. Так что в деле еще могут появиться новые фигуранты.