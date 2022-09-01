В Челнах открыли театр «Мастеровые»
Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл драматический театр «Мастеровые» в Набережных Челнах.
— Символично, что театр «Мастеровые» открывается в День знаний. Именно в процессе образования человек осваивает культурные ценности. Пусть новый театр станет центром популяризации народного искусства, — обратился Минниханов к собравшимся на торжественное открытие и поблагодарил президента России за поддержку строительства театра.
Решение о строительстве театра приняли в 2020 году. Объект проектировал «Татинвестгражданпроект», он реализован в рамках Федеральной государственной программы «Развитие культуры». Стоимость строительства составила почти 2 миллиарда рублей. Здание четырехэтажное, зрительный зал рассчитан на 492 места, репетиционный зал на 100 мест.
Вчера Госстройнадзор сообщил о начале итоговой проверки драмтеатра. В прошлую субботу министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что здание драмтеатра «Мастеровые», входящее в госпрограмму «Развитие культуры», готово на 98%.
В марте сообщалось, что театр «Мастеровые» столкнулся с трудностями на фоне санкций. Бюджет объекта вырос, как и цены на стройматериалы, также возникли сложности с поставкой импортного театрального оборудования.
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