В Челнах открыли театр «Мастеровые»

Фото: «Татинвестгражданпроект»

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл драматический театр «Мастеровые» в Набережных Челнах.



— Символично, что театр «Мастеровые» открывается в День знаний. Именно в процессе образования человек осваивает культурные ценности. Пусть новый театр станет центром популяризации народного искусства, — обратился Минниханов к собравшимся на торжественное открытие и поблагодарил президента России за поддержку строительства театра.

Решение о строительстве театра приняли в 2020 году. Объект проектировал «Татинвестгражданпроект», он реализован в рамках Федеральной государственной программы «Развитие культуры». Стоимость строительства составила почти 2 миллиарда рублей. Здание четырехэтажное, зрительный зал рассчитан на 492 места, репетиционный зал на 100 мест.

Фото: Татинвестгражданпроект

Вчера Госстройнадзор сообщил о начале итоговой проверки драмтеатра. В прошлую субботу министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что здание драмтеатра «Мастеровые», входящее в госпрограмму «Развитие культуры», готово на 98%.

В марте сообщалось, что театр «Мастеровые» столкнулся с трудностями на фоне санкций. Бюджет объекта вырос, как и цены на стройматериалы, также возникли сложности с поставкой импортного театрального оборудования.



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Маргарита Головатенко