В Нижнекамске открыли полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар»

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Нижнекамске в День знаний открыли полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар». В торжественной линейке поучаствовали первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и президент республики Рустам Минниханов.

— «Адымнар» — это уникальный проект по созданию в республике сети современных образовательных комплексов с изучением предметов на татарском, русском и английском языках. В новом учебном году в республике будут работать уже 6 таких комплексов. Хочу выразить слова признательности Минтимеру Шариповичу за его инициативу и вклад в развитие образования, — сказал Рустам Минниханов.

Минтимер Шаймиев указал на важность появления школы «Адымнар» именно в Нижнекамске, который является одним из центров нефтехимии в России. Создание условий для получения образования на трех языках в этом городе очень важно, обратил внимание он.

К строительству комплекса «Адымнар-Нижнекамск» приступили в прошлом году. Он рассчитан на 1224 учащихся. В нем есть столовая на 457 мест, актовый зал на 491 место, а также спортивный блок с двумя спортзалами и бассейном с малой и большой чашей, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

О завершении строительства комплекса «Адымнар-Нижнекамск» в инспекции государственного строительного надзора Татарстана сообщили в конце июля. Площадь трехэтажного здания школы с подземной частью — 24 625,20 кв. метра.

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Татьяна Демина