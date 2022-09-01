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В Москве погиб председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов

09:53, 01.09.2022
В Москве погиб председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов
Фото: tatarstan.ru

В Москве обнаружили мертвым председатель совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова. Причины произошедшего пока не установлены.

Его тело обнаружили возле ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, где, по некоторым данным, он проходил лечение, пишет Mash.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник, Маганов погиб, выпав из окна медучреждения.

Равиль Маганов родился 25 сентября 1954 года в Альметьевске. В 1977 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. В структурах «Лукойла» работал с 1993 года. Равиль Маганов — брат генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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