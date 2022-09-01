Август 2022 года в Татарстане оказался самым сухим месяцем в истории метеонаблюдений

Фото: Анна Сейтумерова

Август 2022 года в Татарстане стал самым сухим месяцем в истории метеонаблюдений, сообщили в Гидрометцентре по республике, подтвердив свой прогноз.



Также этот август оказался одним из самых жарких за историю. Осадков за месяц местами выпало от 0,3 до 8 мм.

Максимальные температуры воздуха на территории республики в течение месяца составляли в основном от +25 до +34°, а средние месячные температуры составили +21—23° — это на 3—5° выше нормы.



Предыдущим рекордсменом был август 1972 года, когда по региону в среднем выпало всего 5 мм осадков.

В начале следующей недели в Татарстане ожидается холодная погода со среднесуточными температурами на 3—4 градуса ниже нормы. Уже сегодня днем и в предстоящие сутки через Татарстан пройдет атмосферный фронт глубокого и активного северо-западного циклона. За ними на территорию республики распространится холодный воздух северных широт. Прогнозируется резкое похолодание.



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Маргарита Головатенко