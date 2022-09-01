В Татарстане первый звонок прозвенит для более 55 тысяч первоклассников

В Татарстане первый звонок прозвенит для 55 299 первоклассников. В Казани впервые за парты сядут более 20,7 тысячи ребят.

В школах Татарстана в новом учебном году будут обучаться 490 829 учеников, в том числе 167 405 — в Казани, сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера министр просвещения России Сергей Кравцов сообщал, что в этом учебном году российские школы примут порядка 17,5 млн ребят. Два миллиона из них — это первоклассники. «Реальное время» разбиралось, много это или мало?



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