Россия не будет поставлять нефть странам, поддерживающим лимит цен

Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат лимит цен, заявил вице-премьер Александр Новак.

— Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях, — приводит «РИА Новости» его слова.



Фото: duma.gov.ru

В июле Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если предельные цены на нее не будут покрывать затраты на добычу:

— Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, безусловно, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем.



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Маргарита Головатенко