Итоги дня: арест ректора РАНХиГС, «шаг доброй воли» на острове Змеиный, намыв песка на древнем кладбище Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 30 июня:
- Власти Казани утвердили проект реконструкции Горьковского шоссе на участке от улиц Чкалова и Степана Халтурина до М-7 «Волга». Площадь территории планируемого размещения линейного объекта составляет 879 752 кв. м. Горьковское шоссе расширят до шести полос, там обустроят велодорожки и разместят перспективные инженерные сети.
- Верховный суд Татарстана оставил директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова под домашним арестом до 11 августа. Следователь просила сохранить меру пресечения, сообщая, что в данный момент трое фигурантов выделенного дела о трагедии в казанской гимназии знакомятся с 310 томами уголовного дела. Иванов продвинулся дальше других — одолел 73 тома, но у СК остаются основания полагать, что при более мягкой мере пресечения он может создать помехи следствию. Детали — в материале «Реального времени».
- Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау, занимающий этот пост с 2010 года. Ему предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств академии. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденном в отношении экс-заместителя министра просвещения России Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других лиц. Суд отправил его под домашний арест.
- В Татарстане зарегистрировано 44 547 владельцев оружия. У них на руках находится порядка 75 тысяч единиц оружия. С начала 2022 года в отношении татарстанцев составлено 844 протокола об административном правонарушении по линии оборота оружия. Изъято за нарушение правил порядка 240 единиц оружия.
- Госдума приняла в окончательном чтении закон о зеркальных ответных мерах на запрет российских средств массовой информации за границей. Генеральный прокурор и его замы наделяются полномочиями по «запрету на территории РФ деятельности иностранного средства массовой информации при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, распространяемых за рубежом».
- Полуразрушенное и частично затопленное древнее мусульманское кладбище «Бишбалта» в Адмиралтейской слободе Казани оказалось в зоне будущей добычи строительного песка. Компания «Рекасервис» готовится начать работы в русле Волги — в зоне объектов культурного наследия: легендарных мазарок, булыжной мостовой, ведущей от пляжа «Локомотив» к Бакалдинским пристаням, и древних Бакалдинских стоянок. Подробности — в материале «Реального времени».
- Участники фестиваля «Том Сойер Фест» в этом году отремонтируют дебаркадер в Свияжске — планируется заменить деревянные элементы, снять старую краску, нанести новую и так далее. В нем впоследствии хотят открыть музей. В Казани участники фестиваля «Том Сойер Фест» отремонтируют беседку в музее Е.А. Боратынского.
- в Верховном суде Татарстана 36-летний казанец Марат Низамов, обвиняемый в расстреле бизнес-партнера своего отца, попросил прощения, но не признал вину в умышленном убийстве. Силовики установили: выстрел в лифте высотки на улице Минской прогремел, когда партнер обнаружил — Низамов хочет расплатиться за недвижимость липовыми долларами и евро. Детали — в материале «Реального времени».
- Компания «Лента» подала иск против татарстанского Минземимущества из-за отказа включить здание гипермаркета на улице Копылова в перечень объектов недвижимости за 2020 год, вследствие чего ретейлер считает, что переплатил налоги. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Татарстане на базе трех университетов создадут инженерные школы. При КФУ в партнерстве с КАМАЗом появится школа, специализирующаяся на машиностроении. Школа при КНИТУ-КХТИ в партнерстве с СИБУРом будет заниматься химической промышленностью. Университет Иннополис займется обучением программной инженерии.
- Арбитражный суд Татарстана встал на сторону республиканского Управления ФАС в решении по рекламе «Совкомбанка» с Сергеем Безруковым. Ведомство признало банк нарушившим требования пункта 2 части 3 статьи 5, части 7 статьи 5, части 3 статьи 28 закона «О рекламе». Правомерность вынесенного решения подтвердил суд.
- В Татарстане за неделю подорожали соль, пшеничная мука, говядина и баранина. Больше всего за указанную неделю в республике выросли цены на полукопченую колбасу — на 1,76%, до 480,3 рубля за килограмм.
- В Татарстане июль начнется с неустойчивой погоды. Однако уже в начале следующей недели после прохладной погоды придет потепление до +27 градусов. В выходные ожидается от +20 до +26 °С. Среднесуточные температуры воздуха в республике оказались на 5 °С ниже климатических значений для этих дат.
- Статус электросамокатов в России планируют урегулировать до конца 2022 года. «В обсуждении очень много идет прений, принимаются решения, обсуждаем», — рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
- Казанская компания «Капар» Александра Лукоянова отказалась от идеи строительства гостиницы над станцией метро «Площадь Тукая» в столице Татарстана. Выиграв в 2019 году на аукционе право аренды земельного участка в 30 соток на улице Петербургской, 16 под размещение объектов гостиничного сервиса, она столкнулась с тем, что у этих «квадратов» двойное «обременение»: действуют ограничения исторического центра и охранная зоне МУП «Метроэлектротранс». Детали — в материале «Реального времени».
- Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что передал российскому лидеру Владимиру Путину послание от его украинского коллеги Владимира Зеленского. Его суть он раскрыл. Видодо заявил, что выразил готовность «наладить общение между двумя лидерами».
Ключевые события 127-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что по поручению президента страны, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Владимира Путина 29 июня состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. «Жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача. Все остальное потом», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Практически все освобожденные ранены, некоторые тяжело.
- Вооруженные силы России «в качестве шага доброй воли» 30 июня завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный. Находившийся там гарнизон выведен. В Минобороны России заявили, что так они показали мировому сообществу, что Москва не препятствует усилиям ООН в организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с Украины. «Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря», — заявили в ведомстве.
- Высокоточным оружием большой дальности морского базирования ликвидирован пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» около Днепропетровска, доложили в Минобороны России. В Харькове уничтожены два пункта временной дислокации 113-й бригады теробороны, где находились до 140 человек.
- В ходе контрбатарейной борьбы ВКС России поразили два взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» и два артиллерийских взвода «Гиацинт-Б» ВСУ. Российскими средствами противовоздушной обороны сбит украинский самолет Су-27 и девять беспилотников. Перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня у Стаханова (ЛНР) и в районе острова Змеиный, доложили в Минобороны РФ.
- Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять складов с боеприпасами и вооружением около Харькова и Зеленодольска Днепропетровской области, Северска и Бахмута (ДНР). Оперативно-тактической авиацией в воздухе сбиты два украинских самолета Су-25, ликвидирована самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1» на огневой позиции у Одессы и радиолокационная станция ЗРК С-300 около Славгорода, сообщили в Минобороны России.
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Татьяна ДеминаОбществоПроисшествияВластьИнфраструктураЭкономика Татарстан
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