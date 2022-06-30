Госдума приняла закон о зеркальных ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о зеркальных ответных мерах на запрет российских средств массовой информации за границей. Их смогут принимать генеральный прокурор и его заместители.

Принятый депутатами Госдумы закон наделяет их полномочиями по «запрету на территории РФ деятельности иностранного средства массовой информации при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, распространяемых за рубежом».

Также генпрокурор и его заместители смогут выносить требование о приостановлении на срок до трех месяцев деятельности СМИ, если те распространяли противоправную, опасную информацию. В частности, речь идет о недостоверных общественно значимых сведениях, информации, в которой прослеживается неуважение к обществу, государству, Конституции страны, или же они направлены на дискредитацию использования Вооруженных Сил России.

Фото: duma.gov.ru

После этого Роскомнадзор в течение суток сможет внести соответствующую пометку в реестр зарегистрированных СМИ и уведомить учредителя и редакцию о приостановке их работы. При повторном нарушении предписание выносится на срок до шести месяцев.

Возобновление работы СМИ до истечения установленного в законе срока допускается, если редакция удалит запрещенную информацию. В случае ее неоднократного распространения, регистрацию СМИ признают недействительной, а интернет-сайт заблокируют.



В первом чтении законопроект о зеркальных ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом Госдума приняла в конце мая. Документ предусматривал лишение аккредитации зарубежных журналистов в случае проявления недружественных действий, а также введения ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.



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Татьяна Демина