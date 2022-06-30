На базе трех университетов Татарстана создадут инженерные школы

В Татарстане на базе трех университетов создадут инженерные школы. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Так, при КФУ в партнерстве с КАМАЗом появится школа, специализирующаяся на машиностроении. Школа при КНИТУ-КХТИ в партнерстве с СИБУРом будет заниматься химической промышленностью. Университет Иннополис будет обучать программной инженерии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, КАМАЗ при партнерстве с Уральским федеральным университетом (УФУ) создаст школу, специализирующуюся на искусственном интеллекте и цифровых технологиях. Всего по России отобрали 30 университетов из 89. «Татнефть» выступит партнером ИТМО при создании школы по направлению «Биотехнологии».

В 2022-м вузы получат гранты по 84,5 млн рублей. Всего на создание инженерных школ в бюджете на ближайшие 2,5 года заложено свыше 30 млрд рублей, сообщается в telegram-канале правительства РФ.

В январе Татарстан оказался среди лидеров в списке регионов по уровню реализации образовательного потенциала в естественно-математической и инженерно-технической сферах.



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Татьяна Леухина