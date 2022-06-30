Татарстанское УФАС привлекло к ответственности банк за рекламу с Безруковым

Арбитражный суд Татарстана встал на сторону республиканского УФАС в решении по рекламе «Совкомбанка» с Сергеем Безруковым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В УФАС банк признали нарушившим требования пункта 2 части 3 статьи 5, части 7 статьи 5, части 3 статьи 28 Федерального закона «О рекламе». Правомерность вынесенного решения подтвердил суд.

«Совкомбанк» не смог доказать, что его акция «Всё под 0!» не скрывает дополнительные платные услуги и комиссии и не нарушает требований действующего законодательства.

Фото: sergeybezrukov.ru

Реклама кредита с участием актера Сергея Безрукова размещалась в поисковой системе «Яндекс» и предлагала взять кредит под 0%, оставив заявку на сайте банка.

В рекламе не говорилось о том, что для получения заявленных в ней бонусов нужно подключить дополнительные платные услуги, соблюдать срок действия транша и осуществлять покупки у партнера банка, а за покупки из лимита вне партнерской сети клиентов ждала комиссия в 290 рублей + 1,9% от суммы всех покупок за отчетный период.



Платежи должны были быть только безналичными, а за снятие средств банк брал комиссию. За клиентами, чей возраст не превышал 50 лет, закреплялась обязанность входа в приложение «Халва — Совкомбанк» или личный кабинет и требование не отключать отправку push-сообщений в приложении и настройках устройства. А если в отчетном периоде по карте не было задолженности, требовалась одна обязательная расчетная операция по карте. В иных случаях предусматривалась комиссия в сумме 99 рублей в месяц.

Кроме того, в рекламе сообщалось о процентной ставке в размере 0% годовых, это не отражало реальную базовую ставку банка.

В начале июня Татарстанское УФАС обвинило певицу Полину Гагарину в нарушении законодательства о рекламе. При показе рекламы отсутствовала возрастная маркировка.

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Татьяна Леухина