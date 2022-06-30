В Татарстане оружием владеют более 44 тысяч человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 44 547 владельцев оружия. У них на руках находится порядка 75 тысяч единиц оружия, рассказал начальник отдела контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ майор полиции Рамиль Камалиев.



За этот год от татарстанцев на портал госуслуг поступило 16 тысяч заявлений по всем видам услуг касательно оружия — продление, получение лицензии и так далее.



Напомним, с 29 июня вступили изменения в федеральный закон «Об оружии». В частности, повышен до 21 года возраст, с которого разрешено приобретение оружия.

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Татьяна Демина