У татарстанцев с начала года изъяли около 240 единиц оружия

Фото: Максим Платонов

С начала 2022 года в отношении татарстанцев составлено 844 протокола об административном правонарушении по линии оборота оружия. Об этом сообщил начальник отдела контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Татарстану майор полиции Рамиль Камалиев.



— Изъято за нарушение правил порядка 240 единиц оружия, — уточнил он.

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На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 44 547 владельцев оружия. У них на руках находится порядка 75 тысяч единиц оружия.



Напомним, с 29 июня вступили изменения в федеральный закон «Об оружии». О них татарстанцам рассказал Рамиль Камалиев.



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Татьяна Демина