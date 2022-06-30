Статус электросамокатов урегулируют до конца года, считает глава ГИБДД России
Статус электросамокатов будет урегулирован до конца 2022 года, такое мнение выразил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
По его словам, статус этой категории транспортных средств активно обсуждается:
— Я вам сегодня сказать о том, в каком виде это будет конкретно, не могу. Потому что в обсуждении очень много идет прений, принимаются решения, обсуждаем. Но я уверен, что до конца года мы разберемся с этой категорией и все-таки максимально упорядочим.
Черников также отметил, что скорость средств индивидуальной мобильности растет. Первые электросамокаты ездили со скоростью 10—15 км/ч, а сейчас фиксируется скорость более 100 км/ч.
— Такие агрессивные СИМ вообще не надо было в РФ ввозить, надо было ограничивать, — приводит ТАСС его слова. Черников выразил мнение, что такие электросамокаты следует либо убирать, либо переводить в другую категорию — мопедов и мотоциклов. К тому же нарушения на таких СИМ тяжело фиксировать в режиме фотовидеофиксации, поскольку они не обозначены.
Обсуждают вопрос электросамокатов и в Татарстане. Так, начальник управления стратегического развития Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артур Захарян считает, что скорость передвижения арендованных самокатов следует ограничить, а при их выезде на пешеходный переход блокировать их в приложении.
В Татарстане с начала года привлекли к ответственности 735 человек, передвигающихся на электросамокатах. С начала года в республике зарегистрировали девять ДТП с участием такого транспорта — в них девять человек получили ранения. Четыре ДТП случились с участием лиц, которые взяли электросамокаты напрокат. Три из девяти ДТП случились по вине самих электросамокатчиков.
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