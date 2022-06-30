Статус электросамокатов урегулируют до конца года, считает глава ГИБДД России

Фото: Ринат Назметдинов

Статус электросамокатов будет урегулирован до конца 2022 года, такое мнение выразил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.



По его словам, статус этой категории транспортных средств активно обсуждается:

— Я вам сегодня сказать о том, в каком виде это будет конкретно, не могу. Потому что в обсуждении очень много идет прений, принимаются решения, обсуждаем. Но я уверен, что до конца года мы разберемся с этой категорией и все-таки максимально упорядочим.

Черников также отметил, что скорость средств индивидуальной мобильности растет. Первые электросамокаты ездили со скоростью 10—15 км/ч, а сейчас фиксируется скорость более 100 км/ч.

— Такие агрессивные СИМ вообще не надо было в РФ ввозить, надо было ограничивать, — приводит ТАСС его слова. Черников выразил мнение, что такие электросамокаты следует либо убирать, либо переводить в другую категорию — мопедов и мотоциклов. К тому же нарушения на таких СИМ тяжело фиксировать в режиме фотовидеофиксации, поскольку они не обозначены.

Фото: Ринат Назметдинов

Обсуждают вопрос электросамокатов и в Татарстане. Так, начальник управления стратегического развития Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артур Захарян считает, что скорость передвижения арендованных самокатов следует ограничить, а при их выезде на пешеходный переход блокировать их в приложении.



В Татарстане с начала года привлекли к ответственности 735 человек, передвигающихся на электросамокатах. С начала года в республике зарегистрировали девять ДТП с участием такого транспорта — в них девять человек получили ранения. Четыре ДТП случились с участием лиц, которые взяли электросамокаты напрокат. Три из девяти ДТП случились по вине самих электросамокатчиков.



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Маргарита Головатенко