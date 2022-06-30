Июль в Татарстане начнется с неустойчивой погоды

Фото: Максим Платонов

В Татарстане июль начнется с неустойчивой погоды. Однако уже в начале следующей недели после прохладной погоды придет потепление до +27 градусов. В выходные ожидается от +20 до +26°С.

В пятницу, 1 июля, в Татарстане прогнозируются дожди. Днем в отдельных районах республики ожидаются грозы и сильный северный ветер, порывы которого могут достигать 15—20 м/с. Ночью температуры опустятся до +6—11 градусов, а днем потеплеет лишь до +16—21°С.

В выходные, 2 и 3 июля, погода в Татарстане начнет улучшаться, прогнозируют в Гидрометцентре республики. Небольшие дожди пройдут лишь местами. Ночью ожидается от +7 до +12 градусов. Днем потеплеет до +20—26°С.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 4—5 июля, существенных осадков не ожидается. Днем в понедельник воздух прогреется до +20—25 градусов, во вторник ожидается от +22 до +27°С.

Сегодня днем Татарстан находится в ложбине северо-восточного циклона. Прогнозируются кратковременный дождь, гроза. В полдень зафиксировано +18—22 градуса.

Фото: Максим Платонов

В Гидрометцентре Татарстана обратили внимание, что накануне наблюдалась сухая прохладная погода. С северными воздушными потоками продолжает поступать холодный воздух — среднесуточные температуры воздуха оказались на 5°С ниже климатических значений для этих дат. Днем 29 июня зафиксировали лишь +17—22 градусов, а ночью температуры опустились до +4—9°С, на северо-западе — до +13°С.



По прогнозам Росгидромета, температура воздуха в июле в Татарстане будет ниже климатической нормы, предупреждал профессор института экологии и природопользования, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.



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Татьяна Демина