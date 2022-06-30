В Минобороны сообщили об обмене пленными по личному указанию Путина

По прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженные силы России 29 июня организовали и провели обмен 144 на 144 военнослужащих с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР, сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, докладывая о ходе специальной военной операции.



— Практически все освобожденные — раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь, — указал представитель ведомства.

Он напомнил, что общее число захваченных или сдавшихся в плен военнослужащих Украины превышает шесть тысяч человек.

Вчера сообщалось, что в Россию за сутки эвакуировали 19 650 человек, в том числе 3 259 детей из ДНР, ЛНР и с Украины. С начала специальной военной операции в страну эвакуировали 2 190 202 человека, из которых 346 595 — дети.



«Реальное время» продолжает следить за развитием событий вокруг специальной военной операции на Украине. Вся важная информация — в сюжете интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко