Ректора РАНХиГС Владимира Мау суд отправил под домашний арест

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест до 7 августа ректора РАНХиГС Владимира Мау. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Во время заседания выяснилось, что дело основано на показаниях бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой и на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, в частности телефонной переписки.

Фото: ranepa.ru

Мау подозревают в хищении денежных средств в составе организованно-преступной группы. Все участники этой группы установлены. Также следователь отметил, что у ректора были куплены билеты в Турцию на 2 июля и есть загранпаспорт, передает РБК.

О задержании Мау стало известно сегодня днем. По данным источников СМИ, с участием ректора во вторник проводились следственные действия, а позавчера ночью его вызывали на допрос.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина