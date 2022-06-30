«Лента» доказала в суде переплату налогов из-за чиновников Татарстана

Ритейлер переплатил налоги на имущество

Компания «Лента» подала иск против татарстанского Минземимущества из-за отказа включить здание гипермаркета на улице Копылова в перечень объектов недвижимости за 2020 год, вследствие чего ритейлер считает, что переплатил налоги. Речь идет об относительно новом гипермаркете сети — пятой по счету «Ленты» в Казани, которую построили в Авистроительном районе города.

Здание магазина площадью 9 607,1 кв.м. ввели в эксплуатацию и поставили на кадастровый учет в 2019 году. Распоряжением МЗИО РТ от 25.11.2019 был утвержден Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2020 год. Не найдя свой гипермаркет в этом перечне, уже в 2021 году ООО «Лента» обратилось в министерство с заявлением, в котором просило включить здание в список. Однако питерский ритейлер получил отказ «на том основании, что перечень определяется на очередной налоговый период, включение объектов недвижимости в перечень по истечении налогового периода законодательством не предусмотрено». Но в Минземе РТ пообещали, что сведения о магазине «будут учтены при определении перечня на 2022 год».

В компании сочли это «неправомерным бездействием», что «повлекло исчисление налога на имущество организаций в завышенном размере», и обратились в суд.

Суд разобрался в документации и пришел к выводу, что здание гипермаркета действительно должно было быть включено в документ. Доводы министерства о том, что собственник слишком поздно обратился с заявлением, суд признал ошибочными.

— Обязанность по формированию и утверждению соответствующего перечня объектов возлагается на Министерство и не зависит от волеизъявления собственника, в частности от момента обращения последнего с соответствующим заявлением, — говорится в решении арбитража.

Таким образом, заявление «Ленты» было удовлетворено. Минземимущество должно исправить документ и внести в перечень здание гипермаркета, а следовательно налоги ритейлеру могут пересчитать.

Открылись не с первой попытки

Здание гипермаркета «Лента» в Авиастрое должны были сдать еще в ноябре 2018 года, но сроки сдачи магазина перенесли на следующий год. Как рассказывало «Реальное время», сдать объект с первой попытки не получилось из-за проблем с пожарной безопасностью.

Региональный строительный надзор тогда выдавал предписания подрядчику, ответственному за возведение здания с требованиями устранить нарушения, выявленные после проверки. Инспекция провела вторую проверку, и только после нее здание было открыто.

Пятый магазин сети в городе открыли на месте трамвайного депо по улице Копылова. Земля, 54 сотки, была в собственности у застройщика — ООО «Смартгрупп».

Вокруг гипермаркета заасфальтировали 4,4 гектара, озеленить 1,8 гектара прилегающей территории. Федеральный ретейлер инвестировал в проект 500 млн рублей. Для «Смартгрупп» это был второй по счету контракт на строительство «Ленты».

«Лента» — крупнейшая сеть гипермаркетов России и четвертая по объемам выручки среди крупнейших розничных ритейлеров. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. По состоянию на 31 марта 2022 года под ее управлением 254 гипермаркета и 541 супермаркет общей торговой площадью более 1,77 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5 500 кв. м. Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. В 2021 году выручка «Ленты» составила 484 млрд руб. (около 6,5 млрд долларов США).

Эмиль Зиянгиров