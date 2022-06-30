Новые ливневки и велодорожки: опубликован проект реконструкции Горьковского шоссе

Скорость на обновленном Горьковском шоссе составит 70 км/час

Казанские власти утвердили проект планировки территории линейного объекта «Реконструкция Горьковского шоссе в Кировском районе Казани, участок от улиц Чкалова и Степана Халтурина до автомобильной дороги М-7 «Волга». Постановление исполкома города опубликовано в сборнике документов мэрии.

Площадь территории планируемого размещения линейного объекта составляет 879 752 кв. м. Строительная длина — 11 351 метр.

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Горьковского шоссе расширят до шести полос. Ширина каждой из них составит 3,5 метра. Расчетная скорость движения по дороге — 70 км/час. Вдоль Горьковского шоссе появится велодорожка шириной 1,5 метра.

Что касается местных проездов, которые попадают под реконструкцию, их общая строительная длина составляет 6 581 м. Расчетная скорость — 40 км/час. На них предусмотрены две полосы движения и велодорожка.

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Согласно составу проекта, объект разделен на основное направление и транспортный узел Горьковское шоссе — ул. Фрунзе — ул. Болотникова — ул. Восстания. Он относится к категории магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения.

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Проект потребует строительства ливневой канализации

Проектом планировки предусмотрено размещение перспективных инженерных сетей, для которых предусмотрен технический коридор:

водопровод d-300 (от ВНС «Залесный» для водоснабжения жилого комплекса);

дождевая канализация d-1400 (от ЖК «Салават купере» до выпуска в Волгу);

магистральный водовод 2d-700 (от точки подключения к существующим магистральным водоводам от ВЗ «Волжский» до ВНС «Залесный»);

дождевая канализация d-500 (от ЖК «Залесный Сити» до локальных очистных сооружений с последующим выпуском);

магистральный водовод d-900, d-1200 (от Волжского водозабора на проектируемый водозаборный узел «Тэцевский»);

дождевая канализация d-500 (от Горьковского шоссе, 46 до подключения в существующую дождевую канализацию).

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В связи с тем, что проектирование ведется в стесненных условиях по городской территории со сложившейся застройкой, загруженной существующими коммуникациями, проектом предложена реконструкция существующей ливневой канализации с увеличением диаметра.

Для отвода дождевых и талых вод с территории транспортных развязок около Залесного запланировано строительство сетей ливневой канализации закрытого типа с последующим подключением к сетям ливневой канализации «Салават кyпepe» и проектируемым сетям ливневой канализации по ул. Осиновской.

Для отвода дождевых и талых вод с автодороги на участке от Горьковского шоссе, 55 до ул. Кулахметова запроектировано строительство сетей ливневой канализации закрытого типа с последующим подключением к городским сетям ливневой канализации по Горьковскому шоссе и улице Болотникова.

Подготовительные работы по расширению Горьковского шоссе в Казани начались этой весной. Дорогу планируют расширить до шести полос. Также предусмотрено обустройство разворотных петель и пешеходных переходов.



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Татьяна Демина