В Казани в этом году участники фестиваля «Том Сойер Фест» отремонтируют беседку музея Боратынского

В Казани в этом году участники фестиваля «Том Сойер Фест» отремонтируют беседку музея Е.А. Боратынского. Об этом сообщила помощник президента Татарстана Олеся Балтусова.

— Она почти 80 кв. м., достаточно большая. И теперь за эти пять лет эксплуатации, будем так говорить, этой беседки в общем-то мы поняли, что она настолько необходима, потому что она, этот сад, чайная терраса, она стала таким продолжением нашей музейной экспозиции. И с удовольствием посетители музея после осмотра музея, после экскурсии выходят в сад, могут посидеть в этой беседке, — рассказала заведующая музеем Е.А. Боратынского Ирина Завьялова.



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Также работы затронут забор рядом с беседкой. Такая задача стоит на июль этого года.

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В 2020-м году в Казани на фестивале «Том Сойер Фест» отремонтировали дом купца Вафы Бигаева по улице Парижской Коммуны, 18. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина