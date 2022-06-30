Участники фестиваля «Том Сойер Фест» отремонтируют дебаркадер в Свияжске — в нем откроют музей

Фото: кадр видео

В августе этого года участники фестиваля-движения «Том Сойер Фест» отправятся в Свияжск, где отремонтируют деревянный дебаркадер. В нем впоследствии хотят открыть музей.

— Мы переедем в августе на остров-град Свияжск и будем там заниматься совершенно беспрецедентными работами. Еще такого у нас не было в нашей истории движения, да и, по-моему, нигде в городах России никто еще не ремонтировал такой прекрасный дебаркадер, — сообщила помощник президента Татарстана Олеся Балтусова.

Как рассказал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, планируется заменить деревянные элементы, которые пришли в негодность, снять старую краску и нанести новую, если получится, то и поменять крышу. Открыть на объекте первый вариант экспозиции, посвященный волжским дебаркадерам, планируется уже в следующем году.

Фото: vk.com/ostrov_sviyazhsk

«Реальное время» рассказывало, что в Свияжске хотят открыть музей на воде. Для этого исторический дебаркадер 70-х годов направили из Казани на остров-град. Проект согласован на всех этапах, и его инициаторы теперь надеются если не на помощь государства, то хотя бы на содействие частных лиц, для которых Волга — часть биографии. Подробнее — в материале.

В Казани участники фестиваля «Том Сойер Фест» отремонтируют беседку музея Е.А. Боратынского. Работы затронут и забор рядом с ней.

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Татьяна Демина