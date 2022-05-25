Итоги дня: повышение социальных выплат, выход из Болонской системы, новый начальник полиции Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 25 мая:
- Президент России Владимир Путин в ходе президиума Госсовета по социальным вопросам заявил, что прожиточный минимум с 1 июня увеличится на 10% и составит 13 919 рублей. С 1 июля также на 10% будет повышен МРОТ — до 15 тысяч. Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а прожиточный минимум — 12 654.
Пенсии неработающих пенсионеров также проиндексируют на 10% с 1 июня. После индексации средний размер выплаты составит 19 360 рублей.
- Татарстан не останется в стороне и окажет помощь освобожденным территориям Донбасса, заявила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, отвечая на вопрос «Реального времени» о возможном шефстве над освобожденными территориями ДНР и ЛНР. Она отметила, что республика на протяжении всего времени оказывает гуманитарную помощь в части гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, средств первой необходимости.
- Президент России Владимир Путин посетил один из московских военных госпиталей. Он пообщался с ранеными участниками спецоперации на Украине. Один из них рассказал Путину, что у него есть супруга, сын. Президент уточнил, как зовут ребенка и сколько ему лет — девять месяцев.
- Совет Федерации поддержал законопроект, отменяющий верхний возрастной предел для заключения первого контракта на прохождение военной службы. Перед этим документ в трех чтениях одобрили депутаты Госдумы. По действующему законодательству, россиянин может впервые пойти служить по контракту в возрасте от 18 до 40 лет, иностранец — до 30 лет. Закон исключит возрастной предел как для российских, так и для иностранных граждан трудоспособного возраста.
- Главой МЧС России назначен Александр Куренков. Ранее он проходил службу в ФСБ и ФСО, а затем в Росгвардии. Пост врио МЧС занимал генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.
- Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об объявлении ковидной амнистии. В рамках нее органы исполнительной власти города прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение антикоронавирусных ограничений. Также московское правительство выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. Также городские власти прекратят взыскание или вернут по амнистии около 13,6 млрд рублей. Амнистия вступит в силу с 1 июня.
- Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Рассмотрение заявлений о приеме в гражданство России для таких лиц и принятие по ним решений должно осуществляться в срок не больше трех месяцев со дня подачи заявления и представления документов.
- Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что профильный комитет думы по науке и высшему образованию вместе с правительством России начал работу над практическими шагами по выходу из Болонской системы. Толстой отметил, что следующим шагом может быть изменение или отмена ЕГЭ, а также дебюрократизация системы образования в целом.
- В следственных изоляторах Татарстана в настоящее время содержится порядка 2 тысяч человек, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Управления ФСИН по республике. Руководитель УФСИН по РТ полковник Эдуард Хиалеев в начале года на коллегии ведомства сообщал, что, по состоянию на 1 января, в пяти СИЗО республики находились 2 295 арестованных и осужденных — это на 220 больше установленного лимита. Внимание на проблему обратил начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН РФ Игорь Вединяпин. На прошлой неделе он заявил, что в России переполнены 50 из 203 следственных изоляторов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в девяти регионах, среди которых — Татарстан.
- За 261 день отопительного периода в жилищно-коммунальном хозяйстве Татарстана произошла 2 741 авария, сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин. Больше всего аварий — 1 862 случая, или 68% — произошло в сфере водоснабжения. Лидерами по количеству аварий в сфере теплоснабжения за прошедший отопительный период стали Казань, Альметьевский и Бугульминский районы.
- Как выяснило «Реальное время», на профильные смены, направленные на сохранение, развитие языка, культуры, традиций народов, проживающих в Татарстане, поедут 2010 человек. За год количество мест на эти смены не увеличилось, отметили в Минобрнауки республики. Национальные смены пройдут в нескольких лагерях: «Кама», «Заречье», «Росинка», «Буляк», а также на территории Билярского музея-заповедника.
- В Казанском Кремле прокомментировали заявления перевозчиков о невыплате компенсации за январь и февраль. Средства за ноябрь, декабрь перевозчикам Казани была выплачена в полном размере, анализ января и февраля показывает несколько иную ситуацию, отметила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Если там будет выявлена сумма, которая действительно выпадает, значит такая сумма и будет выплачена.
- В Татарстане из 23 400 км сетей водоснабжения и водоотведения около 8 тысяч (что составляет 33%) — ветхие и подлежат замене, сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин на заседании в кабмине республики. Из 3 100 км сетей теплоснабжения — чуть больше 1000 км, или 37%.
- В Госдуму внесли законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России расценивается как государственная измена. Наказанием станет лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет.
- Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор намерен договориться еще с двумя туристическими странами о приеме карт российской платежной системы «Мир». Сейчас ведутся переговоры, летом ЦБ хочет достичь с ними соглашения.
- С начала строительства восьмого этапа трассы М-12 в Татарстане произвели работ на сумму 40,2 млрд рублей. Всего на эти цели выделили 168,2 млн рублей. Об этом было сказано на совещании по вопросам строительства объектов М-12 в Лаишевском районе. Протяженность восьмого этапа строительства скоростной автодороги М-12 участка 663 по 729 км составляет 71 км. Этот участок полностью проходит по территории Татарстана. В строительстве участка М-12 задействовали 712 единиц техники и 1948 работников, а также 33 единицы флота.
- Минфин России продолжит осуществление выплат по госдолгу в рублях на фоне ужесточения внешних ограничений, говорится в сообщении ведомства. Теперь платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий (НРД), который станет платежным агентом. При этом у получателей средств будет возможность конвертировать рубли в валюту, предусмотренную изначально.
- Министр внутренних дел по Татарстану генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин представил личному составу Управления МВД России по Казани нового начальника — полковника полиции Надира Закирова. Он перешел с аналогичной должности из Набережных Челнов. Полковник полиции Александр Мищихин, с 2019 года возглавлявший Управление МВД России по Казани, назначен на должность заместителя начальника полиции МВД по Татарстану.
- Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что Россия не должна торопиться выходить из международных соглашений и стандартов. По его мнению, Россия должна сохранить действующие в мире торговые, экономические и социальные договоры. «Мы максимально должны получать эффект от международного сотрудничества», — заявил он.
- Счетная палата России анализирует антикризисные меры правительства, но пока не видит среди них способов, которые могли бы предотвратить спад российской экономики в 2022 году, рассказал Кудрин.
- На сегодняшний день в Татарстане действует 166 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. С начала года количество людей, задействованных в работе субъектов МСП, увеличилось на 3%. «Реальное время» разбиралось, много это или мало?
- В Казани изымают еще один земельный участок под строительство Вознесенского тракта на участке от проспекта Победы до автодороги М7 «Волга». Участок площадью более 143 кв. метров расположен на территории Казани и Пестречинского района и является частью более крупного участка (более 3 120 тыс. кв. метров). Его собственник — общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Кощаковский».
- Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело после гибели подростка на мопеде в ДТП на пересечении улиц Отрадной и Тихой в Елабуге. ДТП произошло вчера. Дело возбудили по статьям о нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
- Расширение Осиновской улицы в Казани планируют завершить к концу осени, заявил замглавы исполкома Игорь Куляжев. Участок дороги протяженностью 1,4 км планируется расширить до четырех полос, с двух сторон обустроят тротуары шириной по 2,25 м, проложат велодорожку шириной 1,5 м, установят четыре светофорных узла.
- Этим летом для жителей Татарстана будут доступны 20 пляжей: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», «озеро Глубокое», «озеро Большое Лебяжье», 10 городских пляжей в Нижнекамске, Набережных Челнах. По два пляжа будут доступны в Мензелинске, Мамадыше, Зеленодольске, Заинске, Лениногорске, Нурлате и Тетюшах, а также пять пляжей в Алексеевском, Агрызском, Камско-Устьинском, Ютазинском, Новошешминском районах. Готовность пляжей к летнему периоду должна быть обеспечена не позднее 1 июня. Специалисты ведомства будут проводить проверку качества воды и песка в течении всего летнего сезона.
- Российские ритейлеры начали первые закупки техники по параллельному импорту. В первых партиях нет гаджетов компании Apple, выяснили СМИ. Источник в одной из компаний уточнил, что корпорация отслеживает оптовые закупки своей продукции, поэтому может заблокировать устройства на территории России. Сейчас представители крупных ритейлеров консультируются с коллегами из Ирана, где имеется опыт продаж электроники без согласия изготовителя.
- За последние три месяца каждый восьмой курящий житель Казани (12%) увеличил потребление сигарет. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Казанцы, планирующие бросить вредную привычку, в настоящее время выкуривают в среднем по 14 сигарет в сутки, те, кого не слишком волнует опасность никотина, — по 16 сигарет.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым